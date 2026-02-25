В Костанае впервые прошел этап Кубка Казахстана по биатлону среди юношей и девушек 2011-2012 и 2013-2015 г.р. - Grand Tour Biathlon.

Раздельный старт в индивидуальной гонке / Фото instagram.com/biathlon_kaz

Эти масштабные соревнования, проходившие на лыжной базе ДЮСШ № 3, являются обновленным форматом Кубка Казахстана, максимально приближенным к стандартам взрослого Кубка мира и призванным вывести детско-юношеский спорт на новый уровень.

В них приняли участие более 170 юных спортсменов из 12 регионов страны. А главной интригой этих стартов стал отбор лучших юных биатлонистов для участия в крупнейшем в мире детском фестивале биатлона - Liatoppen Festival, который пройдет в Норвегии. Grand Tour Biathlon проводится в Казахстане уже третий год подряд.

На огневом рубеже / Фото instagram.com/biathlon_kaz

В течение двух дней участники этапа Кубка РК имели возможность почувствовать атмосферу международных соревнований, в программе которых прошли спринтерские гонки, индивидуальные гонки, а также «Эстафеты Дружбы».

В спринте успешно выступили воспитанники отделения биатлона ДЮСШ № 3, занявшие четыре призовых места, в том числе два первых, одно второе и одно третье.

На дистанции гонки / Фото instagram.com/biathlon_life.kst

Победителем гонки на 4,5 км с двумя огневыми рубежами среди юношей 2011-2012 г.р. стал Илиан Базелинский, допустивший один промах при стрельбе стоя. А в возрастной группе 2013-2015 г.р. сильнейшей в гонке на 1,6 км с одним огневым рубежом среди девушек стала воспитанница ДЮСШ № 3 Варвара Дудина.

Костанайки Татьяна Умурзакова и Елена Токмянина заняли соответственно второе и третье места среди девушек 2011-2012 г.р.

Призеры этапа Кубка РК - Grand Tour Biathlon в Костанае / Фото instagram.com/qysqy_sportmektebi_3_kst

В индивидуальных гонках у наших биатлонистов три серебра и одна бронза.

В гонке на 6 км с тремя огневыми рубежами среди юношей 2011-2012 г.р. Илиан Базелинский с тремя промахами был вторым, уступив победителю - Даниле Трайберу (1 промах) всего 0,9 сек. Также второй в этой возрастной группе в гонке на 4,8 км среди девушек заняла стала Татьяна Умурзакова.

На огневом рубеже девушки / Фото instagram.com/biathlon_life.kst

В возрастной группе 2013-2015 г.р. среди девушек в гонке на 2,4 км с двумя огневыми рубежами второй была Яна Шерер, а третье место заняла Варвара Дудина.

В «Эстафете Дружбы», где выступали смешанные составы, в возрастной группе 2011-2012 г.р. костанайцы Варвара Дудина Дудина и Тамерлан Фазулов вместе с Анной Шнейдер из Щучинска (Акмолинская область) и Федоров Карпачевым из Риддера (Восточно-Казахстанская область) стали победителями. А Илиан Базелинский вместе с биатлонистами из Пвлодарской и Северо-Казастанской областей стал бронзовым призером в эстафете.

В возрастной группе 2013-2015 г.р. еще одну бронзу завоевала Яна Шерер, бежавшая в эстафетной команде вместе с представителями Актюбинской, Павлодарской и Акмолинской областей.

Лидеры Кубка РК в «красных майках» / Фото instagram.com/qysqy_sportmektebi_3_kst

Илиан Базелинский, Татьяна Умурзакова и Варвара Дудина после проведенных этапов являются обладателями «красных маек» лидеров Кубка РК в своих возрастных группах.

Кроме этого, воспитанники тренера-преподавателя Марии Королевой Илиан Базелинский и Татьяна Умурзакова стали обладателями путевок на фестиваль биатлона - Liatoppen Festival, куда отправятся также Федор Карпачев из Восточно-Казахстанской области и Ксения Крашкевич из Павлодарской области.