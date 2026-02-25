Администрация президента США Дональда Трампа уведомила правительство Украины о том, что удары по российскому нефтеперерабатывающему объекту на Черном море в конце прошлого года оказали влияние на американские инвестиции в Казахстан, передает inbusiness.kz со ссылкой на СNN.

Фото: КТК



"Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, осуществляемые через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздержаться от, знаете ли, нападений на американские интересы", - заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина на брифинге.

Посол добавила, что получила официальное дипломатическое уведомление - демарш - от Госдепартамента США по этому вопросу.

По словам Стефанишиной, США не требовали от Киева воздерживаться от атак на российскую военную или энергетическую инфраструктуру.

"Это было связано именно с тем фактом, что американские экономические интересы были затронуты там. Мы приняли это к сведению", - отметил она.

Инцидент произошел в конце ноября, когда украинские беспилотники нанесли удар по черноморскому порту Новороссийск, повредив не только российские объекты, но и ключевой трубопровод, что привело к снижению экспорта казахстанской нефти. Компания Chevron является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть с казахстанских месторождений на Черное море для экспорта.

Стефанишина подчеркнула, что в послании Госдепартамента отмечалось, что в настоящее время США не имеют таких же экономических интересов в Украине, как в Казахстане.

"Мне очень, очень жаль, что за 35 лет независимости Украины, имея столько возможностей, мы так и не смогли добиться того же самого", - добавила она.

Посол также обвинила предыдущие администрации в отсутствии политического давления и неспособности предоставить Киеву тяжелое вооружение в начале войны 2022 года, что, по ее мнению, позволило России укрепиться.

Она призвала американских законодателей ускорить принятие законопроекта об усилении санкций против Москвы.