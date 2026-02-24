Большинство городских проектов, в том числе по ремонту дорог и по подготовке к отопительному сезону, оказались под угрозой срыва. Об этом сегодня, 24 февраля, на расширенном совещании сообщил аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. Он отметил, что все инвестиционные проекты прошлого года выполнены полностью, хотя школу с государственным языком обучения сдали на полгода позже положенного срока.

Ионенко рассказал, что из-за увеличения нормативов по социальным налогам бюджет Рудного в прошлом году потерял 1 млрд тенге, а в этом году потеряет еще 12,3 млрд тенге. Эту сумму изъяли в областной бюджет.

- Кроме того, существует норматив бюджетного изъятия - в прошлом году у нас изъяли 30 млрд, в этом году 23 млрд, - сказал Ионенко. – Итого, в сумме, в прошлом году мы потеряли 31 млрд наших денег, в этом году потеряем 35,6 млрд тенге. То есть 76,8% городского бюджета изымается вышестоящим бюджетом.

По данным акима Рудного, бюджет развития города в прошлом году составлял 4,8 млрд тенге, в этом году он составляет всего 29,7 млн тенге.

- То есть средств на какие-либо работы, включая подготовку к отопительному сезону, ремонт автомобильных дорог, ремонт инфраструктуры, фасадов домов и сетей освещения – не предусмотрено в бюджете этого года, - сказал Ионенко. – Все заявки, поданные в областные управления на сумму порядка 13 млрд тенге, пока, к сожалению, не рассмотрены. Подтверждения получения финансирования на сегодня нет. Поэтому 29,7 млн тенге - это все, на что мы можем рассчитывать.

Виктор Ионенко назвал ситуацию непростой и подчеркнул, что был вынужден ее прокомментировать.

- Даже если вопрос будет решен в ближайшее время, для проведения конкурсов (госзакупок – «НГ») требуется определенное время, - сказал аким. – Если мы их вовремя не проведем, то дороги мы будем ремонтировать в октябре. О качестве в таком случае речь идти не может. Поэтому я вынес сегодня этот вопрос в повестку. Я ждал, что, может быть, какие-то подвижки будут. Их, к сожалению, не оказалось. Надеемся, сейчас мы работаем со всеми управлениями, что этот вопрос все-таки решим. Есть много и других вопросов, которые я не буду комментировать, хотя они тоже жизненно важные для нас. Поэтому принимается решение – если сегодня нет бюджетных средств, будем работать с инвесторами. Мы работу останавливать не будем, будем работать с предприятиями, с руководителями организаций. Это не повод посыпать голову пеплом. Ситуация сложная, но мы идем вперед.

Фото автора