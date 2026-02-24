Правительство Казахстана выделило 1,1 миллиарда тенге на изучение и сохранение Каспия, передаёт Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Как следует из постановления, подписанного премьер-министром, для комплексного изучения и сохранения Каспия, а также поддержания экологической устойчивости региона из резерва правительства выделено 1,1 миллиарда тенге АО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря".

"Финансирование будет способствовать улучшению научного потенциала института. Средства предусмотрены на закуп оборудования для ведения морского мониторинга, а также оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий. Это позволит НИИ перейти к комплексному мониторингу непосредственно в акватории моря, включая системные наблюдения за гидрометеорологическими и биологическими параметрами среды, расширить научно обоснованную базу о процессах в казахстанской части моря", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Министерству экологии и природных ресурсов поручено принять все необходимые меры, чтобы исполнить постановление, Министерству финансов – обеспечить строгий контроль за целевым использованием бюджетных средств.

Напомним, в конце прошлого года Президент Касым-Жомарт Токаев назвал судьбу Каспия одним из наиболее актуальных вопросов, требующих безотлагательных действий. Он подчеркнул, что снижение уровня моря уже оказывает серьёзное воздействие как на экологию, так и на экономику региона.