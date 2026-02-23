На втором УТС, который костанайский клуб проводил в Турции, были запланированы четыре контрольных матча, два из которых завершали подготовку команды к предстоящему сезону.

«Тобол» - «Ахмат»: Асхат Тагыберген открыл счет в матче / Фото instagram.com/fctobol

В первых двух играх «Тобол» выиграл с минимальным счетом у «Динамо» (Батуми, Грузия) - 1:0 и уступил украинскому клубу «Эпицентр» (Каменец-Подольский) - 0:3.

Третьим соперником «Тобола» стал клуб российской Премьер-лиги «Пари НН» (Нижний Новгород), который занимает после первого круга 14-е место и который возглавляет экс-наставник «Кайрата» Алексей Шпилевский.

На этот матч главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев выпустил на поле в стартовом составе вратаря Данила Устименко, защитников Александра Марочкина, Марко Вукчевича, Неманью Цавнича, Мейрамбека Калмырзу и Наурызбека Жагорова, полузащитников Максима Мякиша, Асхата Тагыбергена и Даурена Жумата, нападающего Луиса Герру и находившегося на просмотре игрока.

Счет в матче открыл нижегородский клуб. На 20 минуте встречи полузащитник «Пари НН» Даниил Лесовой с левого края выполнил навесную подачу на правый край вратарской площадки, откуда нигерийский нападающий Олакунле Олусегун сделал прострел и подключившийся к атаке защитник Максим Шнапцев в касание перевел мяч в ворота.

Во втором тайме «Пари НН» развил свой успех. На 62-й минуте подачу из района левого углового флага того же Лесового замкнул ударом в касание из района 11-метровой отметки в правый нижний угол ворот вышедший на замену новичок «Пари НН» Артем Сидоренко.

У «Тобола» тоже было немало моментов, причем в двух эпизодах мяч уже из пустых ворот выносили защитники. Однако реализовать удалось только один момент. За минуту до окончания матча вышедший на замену Александр Зуев, получив мяч на левом краю, сместился с ним вдоль линии штрафной площади к центру и точно пробил в левый нижний угол ворот - 1:2.

После матча «Тобол» официально объявил, что команду покинул грузинский полузащитник Цотне Мосиашвили.

«Тобол» - «Ахмат»: с мячом Марко Вукчевич / Фото instagram.com/fctobol

А последним соперником костанайского клуба на сборах стал еще один клуб из чемпионата России - занимающий восьмое место «Ахмат» из Грозного, возглавляемый недавним наставником сборной Казахстана Станиславом Черчесовым, за который выступают игроки национальной сборной РК Максим Самородов и Галымжан Кенжебек. По инициативе грозненского клуба матч прошел в закрытом режиме, а на матче присутствовал главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов.

«Тобол» - «Ахмат»: автор победного гола Луис Герра / Фото instagram.com/fctobol

Уже на 4-й минуте счет открыл Асхат Тагыберген. После получаса игры «Ахмат» заработал пенальти, который реализовал родившийся в Кот-д’Ивуаре, но выступающий за сборную Буркина-Фасо нападающий Мохамед Конате. А на второй минуте второго тайма Герра принес победу «Тоболу» - 2:1.

«Тобол» - «Ахмат»: с мячом Наурызбек Жагоров / Фото instagram.com/fctobol

После матча капитан костанайцев Асхат ТАГЫБЕРГЕН сказал:

- Конечно, мы рады победе. «Ахмат» - не простой соперник. Думаю, мы хорошо сыграли, выполнили все требования тренера. За счет этого и добились победы. Теперь завершаем сбор, заканчиваем тренировочный процесс.

А откроется сезон в Казахстане матчем за Суперкубок РК, в котором встретятся чемпион страны «Кайрат» и обладатель Кубка РК «Тобол». Игра за первый трофей сезона пройдет в Астане на стадионе «Астана Арена» 28 февраля и начнется в 17:00.