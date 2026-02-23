В Костанае прошёл отборочный этап 1/8 финала Кубка Сената по быстрым шахматам среди представителей СМИ, образования и науки.

21 февраля, в первый день встречи, в смарт-центре IQOSTANAY в девяти турах по швейцарской системе встретились 36 представителей масс-медиа из областного центра, Рудного и ещё четырёх районов области.

Итоговое положение таково: золото у Берика Демисенова (КРУ, 7,5 очков), следующую строчку турнирной таблицы занял костанайский блогер Алдан Кужабаев (7 очков), третье место у блогера Асылхана Альжанова из района Б. Майлина. Кстати, блогеры составили почти половину списка медийщиков. Первое место среди женщин - у Сауле Алдамжаровой из Костаная.

Следующий игровой день стал борьбой за интеллектуальные победы среди работников образования и науки. Из 87 участников половина – школьные работники, обнаружились также три работника дошкольных учреждений, остальные - представители вузов и колледжей.

Здесь борьба была более упорной, и после 9 туров на вершине пьедестала почёта оказался Фарит Тулубаев, набравший 8 очков. На пол-очка меньше у взявшего серебро Султана Жармагамбетова, тройку лучших замыкает Ермек Абдраш (7 очков). Все призёры из Костаная. Лучшая среди женщин всё та же Сауле Алдамжарова – и блогер, и школьный работник.

В итоге по результатам 7 последних турниров 1/8 финала Кубка Сената отобраны 140 участников.

15 мая, в день проведения четвертьфинала, к ним присоединятся депутаты маслихата, в результате определятся 35 лучших шахматистов для участия в полуфинале, который, кстати, пройдёт в этом году в Костанае.

Фото предоставлены Костанайским филиалом Казахстанской федерации шахмат