В каких районах Костаная отключат свет в конце февраля?

22 февраля 2026, 10:13 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 23 по 27 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе энергопоставщик запланировал профилактические работы в девяти районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-21 (работы на ВЛ)

23 и 24 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Магазин «Фрукты» по ул. Баймагамбетова, 192.

Частный сектор:

  • ул. Козыбаева, 172-218, 218/1-218/10, 283, 
  • ул. Баймагамбетова, 190-297, 
  • ул. Байтурсынова, 143-176, 149/1-149/13, 
  • ул. Пролетарская, 112-134, 
  • пр. Назарбаева, 98-130.

Светофор:

  • пр. Н. Назарбаева – ул. Баймагамбетова.

ТП-101 (работы на ТП)

23 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Саябак -2018» по ул. Победы, 68. 

КТП-Технополис (работы на ТП)

24 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Технополис» по ул. Уральская, 42. 

ТП-205 (работы на ТП)

25 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Магазин «12 Месяцев», 
  • «Корзина КСТ», 
  • «Восток», 
  • «Аурум», 
  • «Мастер-Умелец», 
  • «Кристалл», 
  • ТОО «Ахчин Г».

Спальный сектор:

  • ул. Северная, 3, 
  • пр. Абая, 305, 
  • ул. Алтынсарина, 230, 
  • ул. Лермонтова, 10, 14, 14/1, 18.

Частный сектор:

  • 3-й проезд Лермонтова, 1-20, 
  • 4-й проезд Лермонтова, 1-14, 
  • 5-й проезд Лермонтова, 1-17, 17/1-17/3, 
  • пр. Абая, 287-303.

ТП-247 (работы на ВЛ)

25 и 26 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Карбышева, 19-33, 
  • ул. Западная, 23-48, 
  • ул. Сибирская, 96-133, 37-41, 183. 110/-110/16, 
  • ул. Лесная, 26-42, 
  • ул. Строительная, 26-40, 
  • ул. Ленинградская, 24-77, 55/1-55/11, 29/1-29/9, 27/4-27/6. 

ТП-231 (работы на ТП)

26 и 27 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Кафе «Тандыр», 
  • ИП Баязитова, 
  • магазин «Зара», 
  • «Лана», 
  • «Пивная № 1», 
  • «Низкоцен».

Спальный сектор:

  • ул. Ш. Жанибек батыра, 2,2а,4/1, 6,8, 
  • пер. Ш. Жанибек батыра, 4,8,6/1, 
  • ул. Мауленова, 18/3. 

ТП-252 (работы на ВЛ)

26 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • СТО по ул. Рудненская, 98а, 
  • магазин «Табыс».

Частный сектор:

  • ул. Рудненская, 89-115, 115/1-115/9, 21/1,23/1, 111/1-111/9, 113/2-113/12, 
  • ул. Гагарина, 24-38, 28/2-28/14, 
  • ул. Ленинградская, 87, 87/1-87/10, 
  • ул. К.Маркса 3-20,, 24/2-24/6, 26/1-26/5, 18/2-18/8, 20/1-20/5, 
  • ул. Соколовская, 100-112.

Светофор:

  • ул. Гагарина – ул. Рудненская.

 

 

ТП-572 (работы на ВЛ)

с 26 февраля по 3 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

  • детская студия «Вундеркинд».

Частный сектор:

  • ул. Наримановская, 101-120,
  • ул. Кооперативная, 4-59, 
  • ул. Баймагамбетова, 124-142, 134/1-134/12, 
  • ул. Фролова, 111-117, 
  • ул. Л. Беды, 30-57, 
  • ул. 5 Декабря, 33-63, 55/1-55/9, 
  • ул. Алтынсарина, 13-51.

Светофор:

  • ул. Алтынсарина - ул. Л.Беды,
  • пр. Абая – ул. Л.Беды.

 

ТП-696 № 1 (работы на ВЛ)

27 февраля 2026 года с 10:00 до 14:00

  • АЗС «Гелиос № 2», 
  • СТО, мойка ТТS, 
  • АЗС «KST trade № 14», 
  • кафе «Таир», 
  • магазин «Инструмент». 