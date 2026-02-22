План работ Костанайской Горэлектросети с 23 по 27 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе энергопоставщик запланировал профилактические работы в девяти районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-21 (работы на ВЛ)

23 и 24 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Магазин «Фрукты» по ул. Баймагамбетова, 192.

Частный сектор:

ул. Козыбаева, 172-218, 218/1-218/10, 283,

ул. Баймагамбетова, 190-297,

ул. Байтурсынова, 143-176, 149/1-149/13,

ул. Пролетарская, 112-134,

пр. Назарбаева, 98-130.

Светофор:

пр. Н. Назарбаева – ул. Баймагамбетова.

ТП-101 (работы на ТП)

23 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

ТОО «Саябак -2018» по ул. Победы, 68.

КТП-Технополис (работы на ТП)

24 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

ТОО «Технополис» по ул. Уральская, 42.

ТП-205 (работы на ТП)

25 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Магазин «12 Месяцев»,

«Корзина КСТ»,

«Восток»,

«Аурум»,

«Мастер-Умелец»,

«Кристалл»,

ТОО «Ахчин Г».

Спальный сектор:

ул. Северная, 3,

пр. Абая, 305,

ул. Алтынсарина, 230,

ул. Лермонтова, 10, 14, 14/1, 18.

Частный сектор:

3-й проезд Лермонтова, 1-20,

4-й проезд Лермонтова, 1-14,

5-й проезд Лермонтова, 1-17, 17/1-17/3,

пр. Абая, 287-303.

ТП-247 (работы на ВЛ)

25 и 26 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Карбышева, 19-33,

ул. Западная, 23-48,

ул. Сибирская, 96-133, 37-41, 183. 110/-110/16,

ул. Лесная, 26-42,

ул. Строительная, 26-40,

ул. Ленинградская, 24-77, 55/1-55/11, 29/1-29/9, 27/4-27/6.

ТП-231 (работы на ТП)

26 и 27 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Кафе «Тандыр»,

ИП Баязитова,

магазин «Зара»,

«Лана»,

«Пивная № 1»,

«Низкоцен».

Спальный сектор:

ул. Ш. Жанибек батыра, 2,2а,4/1, 6,8,

пер. Ш. Жанибек батыра, 4,8,6/1,

ул. Мауленова, 18/3.

ТП-252 (работы на ВЛ)

26 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

СТО по ул. Рудненская, 98а,

магазин «Табыс».

Частный сектор:

ул. Рудненская, 89-115, 115/1-115/9, 21/1,23/1, 111/1-111/9, 113/2-113/12,

ул. Гагарина, 24-38, 28/2-28/14,

ул. Ленинградская, 87, 87/1-87/10,

ул. К.Маркса 3-20,, 24/2-24/6, 26/1-26/5, 18/2-18/8, 20/1-20/5,

ул. Соколовская, 100-112.

Светофор:

ул. Гагарина – ул. Рудненская.

ТП-572 (работы на ВЛ)

с 26 февраля по 3 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

детская студия «Вундеркинд».

Частный сектор:

ул. Наримановская, 101-120,

ул. Кооперативная, 4-59,

ул. Баймагамбетова, 124-142, 134/1-134/12,

ул. Фролова, 111-117,

ул. Л. Беды, 30-57,

ул. 5 Декабря, 33-63, 55/1-55/9,

ул. Алтынсарина, 13-51.

Светофор:

ул. Алтынсарина - ул. Л.Беды,

пр. Абая – ул. Л.Беды.

ТП-696 № 1 (работы на ВЛ)

27 февраля 2026 года с 10:00 до 14:00