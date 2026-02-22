В каких районах Костаная отключат свет в конце февраля?
План работ Костанайской Горэлектросети с 23 по 27 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе энергопоставщик запланировал профилактические работы в девяти районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП-21 (работы на ВЛ)
23 и 24 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- Магазин «Фрукты» по ул. Баймагамбетова, 192.
Частный сектор:
- ул. Козыбаева, 172-218, 218/1-218/10, 283,
- ул. Баймагамбетова, 190-297,
- ул. Байтурсынова, 143-176, 149/1-149/13,
- ул. Пролетарская, 112-134,
- пр. Назарбаева, 98-130.
Светофор:
- пр. Н. Назарбаева – ул. Баймагамбетова.
ТП-101 (работы на ТП)
23 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- ТОО «Саябак -2018» по ул. Победы, 68.
КТП-Технополис (работы на ТП)
24 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- ТОО «Технополис» по ул. Уральская, 42.
ТП-205 (работы на ТП)
25 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- Магазин «12 Месяцев»,
- «Корзина КСТ»,
- «Восток»,
- «Аурум»,
- «Мастер-Умелец»,
- «Кристалл»,
- ТОО «Ахчин Г».
Спальный сектор:
- ул. Северная, 3,
- пр. Абая, 305,
- ул. Алтынсарина, 230,
- ул. Лермонтова, 10, 14, 14/1, 18.
Частный сектор:
- 3-й проезд Лермонтова, 1-20,
- 4-й проезд Лермонтова, 1-14,
- 5-й проезд Лермонтова, 1-17, 17/1-17/3,
- пр. Абая, 287-303.
ТП-247 (работы на ВЛ)
25 и 26 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Карбышева, 19-33,
- ул. Западная, 23-48,
- ул. Сибирская, 96-133, 37-41, 183. 110/-110/16,
- ул. Лесная, 26-42,
- ул. Строительная, 26-40,
- ул. Ленинградская, 24-77, 55/1-55/11, 29/1-29/9, 27/4-27/6.
ТП-231 (работы на ТП)
26 и 27 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- Кафе «Тандыр»,
- ИП Баязитова,
- магазин «Зара»,
- «Лана»,
- «Пивная № 1»,
- «Низкоцен».
Спальный сектор:
- ул. Ш. Жанибек батыра, 2,2а,4/1, 6,8,
- пер. Ш. Жанибек батыра, 4,8,6/1,
- ул. Мауленова, 18/3.
ТП-252 (работы на ВЛ)
26 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- СТО по ул. Рудненская, 98а,
- магазин «Табыс».
Частный сектор:
- ул. Рудненская, 89-115, 115/1-115/9, 21/1,23/1, 111/1-111/9, 113/2-113/12,
- ул. Гагарина, 24-38, 28/2-28/14,
- ул. Ленинградская, 87, 87/1-87/10,
- ул. К.Маркса 3-20,, 24/2-24/6, 26/1-26/5, 18/2-18/8, 20/1-20/5,
- ул. Соколовская, 100-112.
Светофор:
- ул. Гагарина – ул. Рудненская.
ТП-572 (работы на ВЛ)
с 26 февраля по 3 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- детская студия «Вундеркинд».
Частный сектор:
- ул. Наримановская, 101-120,
- ул. Кооперативная, 4-59,
- ул. Баймагамбетова, 124-142, 134/1-134/12,
- ул. Фролова, 111-117,
- ул. Л. Беды, 30-57,
- ул. 5 Декабря, 33-63, 55/1-55/9,
- ул. Алтынсарина, 13-51.
Светофор:
- ул. Алтынсарина - ул. Л.Беды,
- пр. Абая – ул. Л.Беды.
ТП-696 № 1 (работы на ВЛ)
27 февраля 2026 года с 10:00 до 14:00
- АЗС «Гелиос № 2»,
- СТО, мойка ТТS,
- АЗС «KST trade № 14»,
- кафе «Таир»,
- магазин «Инструмент».
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.