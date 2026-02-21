Перформанс Нуржана Тутова «Мой друг» представили актеры Жетысайского драматического театра им. Курманбека Жандарбекова на сцене Костанайского областного казахского драматического театра им. Ильяса Омарова 17-го, 18-го и 19 февраля. Этот спектакль - не традиционная драматическая история, а разговор о дружбе, хрупком и одновременно самым сильным человеческом чувстве, о том, как случайные встречи становятся судьбоносными.

Диалог собаки и человека

Режиссёром-постановщиком выступил Максим Абзалбек. В основе его концепции минимализм формы и максимальная эмоциональная открытость. «Мой друг…» - лирико-психологическая драма о поиске света. Через символические образы на сцене раскрываются самые тяжёлые испытания человеческой жизни.

Батыр уснул и Шарик заботливо накрывает друга курткой

Бекасыл СЫЙХЫНБАЙ сыграл собаку Шарика - это не просто персонаж, а символ преданности и искренности. Актёр признался, что работа над ролью изменила личное отношение к слову «друг».

Бекасыл Сыйхынбай и Тыныбек Куралбай перед началом спектакля

- Играть собаку - особенная роль, - поделился Бекасыл. - Отказаться от привычных актерских инструментов непросто. Другие пластика, взгляд. Шарик - настоящий друг, честный, верный. Он не сомневается и не оценивает. Могу сказать, что для меня это был вызов - показать зрителю всю глубину дружбы через простоту. Я понял, что дружба - когда ты рядом не потому, что должен, а потому что по-другому не можешь. В конце спектакля мой хозяин и друг убивает меня. Когда на фоне драмы слышен стук сердца, я падаю и зал замирает, во мне происходит переворот. Слезы наполняются внутри и появляется вопрос: «Почему?»

Впавшему в отчаяние Батыру собака готовит еду

Главный герой Батыр - человек, который ищет понимания и поддержки, разочаровался в жизни, отдалился от искусства и пристрастился к алкоголю. Эту роль исполнил Тыныбек КУРАЛБАЙ.

- В своей роли я столкнулся с одиночеством, страхом, сомнениями. - рассказал актер. - Но через дружбу с собакой нашел себя. Мой герой - это каждый из нас в момент слабости. И мне действительно жаль его. Гастрольный показ в Костанае стал особым опытом. Когда играешь в родном городе, тебя знают. А здесь - все впервые. Самое важное - тишина в зале. Если она есть, то значит тебя слышат. Мы чувствовали эту тишину.

Сара наливает чай Батыру

Спектакль прошел в настроении «вытри слезы», но в определенные минуты громкий смех наполнял зал. Например, в эпизоде, где собака решила накормить Батыра и в спешке пролила чай на стол, вытирая пролитое галстуком своего хозяина-друга. Или когда Шарик пытался укусить журналистку Сару, роль которой исполнила Аружан ЖОРАБЕКОВА. Собака гневно лаяла на девушку, в ответ последовал агрессивный женский «гав». И тут всплыло «Гавкает как собака» - выражение, которым характеризуют человека, эмоционально вступающего в конфликт. А потом смена - Сара мягкая, с внутренней силой, исполняет песню о любви. Батыр отпускает боль и прошлые воспоминания. Влюбляется в «лающую» девушку и забывает о дружбе с Шариком. Не просто забывает, а предает, не осознавая того, что у Сары свои корыстные цели на него. Собака все знает, но Батыр не желает слушать.

Батыр забывает о дружбе с Шариком

Аружан говорит, что новый зал - новый ритм, а в Костанае зритель вполне вдумчивый. После спектакля зрители подходили к ней и говорили, что увидели в Саре себя. Это высокая оценка.

Страшно начать жить снова

- Мне хотелось показать, что дружба - умение быть рядом молча, - рассказала актриса. - Сара – человек, который может слушать. Ее присутствие меняет атмосферу. Каждая сцена спектакля - путешествие во внутренний мир. То ирония твердит «улыбнись», то трагедия сжимает сердце.

Двое на фоне тишины

Культурный диалог между Туркестаном и Костанаем прошел на «ура». В современном мире, где ритм жизни постоянно ускоряется, театр может напомнить о важности сказать себе «стоп», оглянуться и вспомнить простое, но важное слово - друг.

- Меня тронуло то, что в период сложной и серой жизни Батыра его возвращает к новому дыханию преданность собаки, - поделилась впечатлениями зрительница Аймкуль ОМАРКАНОВА. - А внезапно появившаяся девушка-журналист Сара пробудила его творческую душу, готовую угаснуть. Но удивила ее двуличность: и любовь к Батыру, и злой смех в его же сторону. Спектакль напомнил о дружбе, во мне пронеслись воспоминания из своей жизни. Очень тронул образ Шарика - не просто животное, а совесть Батыра, его утраченная надежда, свет его прошлого.

- Поразила тишина в зале, - сказала Нурзия Турсунбаевна. - Никто не отвлекался, все были погружены. Спектакль простой по форме, но глубокий по содержанию. Заставляет задуматься - как часто мы недооцениваем людей рядом. Такие гастроли нужны, так как они объединяют регионы через искусство. В культурной жизни важные события не должны ограничиваться премьерными показами. Настоящая проверка спектакля начинается за пределами родной сцены, где актеры сталкиваются с новыми зрителями.

Момент истины

«Мой друг…» - это спектакль о силе простой доброты, тихой любви и тепла, способного спасти душу. Постановка призывает зрителя заглянуть в своё сердце. И, возможно, именно в этом заключается главная сила театра - менять человека, не произнося громких лозунгов, а говоря с ним тихо и искренне.

Фото автора