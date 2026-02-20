По прогнозам синоптиков, в субботу, 21 февраля, ночью и утром будет снегопад, особенно сильный на юге и востоке области, метель. В воскресенье и понедельник, 22-23 февраля, снег и метель ожидаются на севере и востоке. В ближайшие три дня на западе, севере и востоке прогнозируется туман.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в субботу и воскресенье будет идти снег, сопровождаемый метелью. В понедельник по прогнозу — облачно, без осадков.

- В субботу ночью по области будет 9-14, на северо-востоке 17 градусов ниже нуля,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем прогнозируем -5...-10°С, на северо-востоке -13 °С, на юге -1 °С. В воскресенье ночью термометры покажут -7...-12 °С, на северо-востоке -15 °С, днём -5...-10, на юго-западе -13 °С. В понедельник ночная и дневная температура будет одинаковой: -20...-25 °С, на востоке -17 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -11...-13 °С, днём -8...-10 °С. В воскресенье: ночью -13...-15 °С, днём 0...-2 °С. В понедельник: ночью -20...-22 °С, днём -15...-17°С.

В субботу ожидается юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с и порывами 23 м/с на севере, юге и востоке области. В воскресенье и понедельник ветер будет юго-западный, 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с, на севере и западе области отдельные порывы будут достигать штормовой скорости 23-28 м/с.