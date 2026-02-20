Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило инвестиционные рейтинги Kaspi.kz и Kaspi Bank. Прогноз — стабильный.

Moody’s отметило сильные финансовые показатели Kaspi, включая высокую эффективность, достаточный запас капитала и ликвидность, а также лидирующие позиции на рынке и устойчивость к экономическим циклам.

Долгосрочные рейтинги АО Kaspi.kz в иностранной и национальной валюте и рейтинг необеспеченных облигаций в иностранной валюте подтверждены на уровне Baa3. Долгосрочный рейтинг эмитента по национальной шкале - на уровне A2.kz.

Долгосрочные рейтинги депозитов и рейтинги риска контрагента АО Kaspi Bank также подтверждены на уровне Baa3. Краткосрочные рейтинги депозитов и рейтинги риска контрагента - на уровне Prime-3.

Партнерский материал