Участие в чемпионате Казахстана по пара дзюдо среди спортсменов с нарушением зрения приняли представители 14 регионов страны - всего более 100 спортсменов. Костанай принимал эти соревнования впервые.

Мужская схватка по пара дзюдо

Соревнования прошли в ДЮСШ № 1. На татами вышли мужчины и женщины двух спортивных классов: J1 - тотально незрячие спортсмены и J2 - слабовидящие. Борьба велась в десяти весовых категориях.

Главный тренер национальной сборной по пара дзюдо Жандос КИЯНОВ отметил, что по итогам чемпионата формируется состав команды на международные турниры - в этом году пройдут чемпионат мира, Параазиатские игры, а также этап Гран-при в Астане.

- В пара дзюдо спортсмены начинают схватку уже с захвата соперника за кимоно, - пояснил Жандос Киянов. - Обе руки должны быть в контакте. Если контакт потерян, судья останавливает борьбу и возвращает спортсменов в исходное положение. Также существует система наказаний, как и в классическом дзюдо, за нарушения предусмотрены предупреждения.

Организатором чемпионата выступило РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями»

- Наш центр курирует паралимпийскую, сурдлимпийскую и непаралимпийскую сборные страны, – сообщила менеджер по связям с общественностью Даяна ЕЛЮБАЕВА. - Работает исключительно со спортсменами с инвалидностью, обеспечивая подготовку к международным стартам..

Женская схватка по пара дзюдо

Методист центра из области Жетысу Шолпан АЛМАСКЫЗЫ рассказала о победе спортсменки Ерлан Арай в весовой категории 46 кг класса j1, она занимается пара дзюдо второй год и стала обладательницей золотой медали.

- У нас очень дружная команда, бешеная поддержка, мотивация друг друга на золото, - поделилась Шолпан. - Естественно, бывают и победы, и поражения. При поражениях мы очень сочувствуем друг другу, но также не даём унывать. Все всегда настроены на победу. И вот два золота - наши.

Участники отмечают высокий уровень конкуренции.

- Каждый соперник хорошо подготовлен, лёгких схваток не было, - сказал спортсмен класса J2 Ермек НУРКАБАЕВ из Костанайской области, который ставит цель попасть в сборную и бороться за олимпийское золото

Юная болельщица Саида КУДЖУЛОВА поддерживала на турнире свою маму - спортсменку Динару Куджулову из Костанайской области.

- Когда мама выходит, я очень переживаю. Стараюсь всегда поддержать её перед стартом, - рассказала Саида.

И поддержка помогла - Динара стала чемпионкой Казахстана.

Чемпионат в Костанае показал: пара дзюдо - это не про ограничения. Это про характер, дисциплину и силу духа. Здесь особенно остро ощущается цена каждой победы.

Костанайцы - призеры чемпионата

спортсмен весовая категория место Мужчины Әли Келденов 64 кг j1 2 место Евгений Кондратенко 95 кг j1 3 место Женщины Эльнара Абдиназарова 52 кг j1 2 место Талжібек Ибраева 70 кг j2 3 место Динара Куджулова 70 кг j1 1 место

Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. А. Байтурсынулы

Фото автора