Чемпионат силы духа - Республиканский турнир по пара дзюдо прошёл в Костанае
Марина ЖАДЬКО
Участие в чемпионате Казахстана по пара дзюдо среди спортсменов с нарушением зрения приняли представители 14 регионов страны - всего более 100 спортсменов. Костанай принимал эти соревнования впервые.
Мужская схватка по пара дзюдо
Соревнования прошли в ДЮСШ № 1. На татами вышли мужчины и женщины двух спортивных классов: J1 - тотально незрячие спортсмены и J2 - слабовидящие. Борьба велась в десяти весовых категориях.
Главный тренер национальной сборной по пара дзюдо Жандос КИЯНОВ отметил, что по итогам чемпионата формируется состав команды на международные турниры - в этом году пройдут чемпионат мира, Параазиатские игры, а также этап Гран-при в Астане.
- В пара дзюдо спортсмены начинают схватку уже с захвата соперника за кимоно, - пояснил Жандос Киянов. - Обе руки должны быть в контакте. Если контакт потерян, судья останавливает борьбу и возвращает спортсменов в исходное положение. Также существует система наказаний, как и в классическом дзюдо, за нарушения предусмотрены предупреждения.
Организатором чемпионата выступило РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями»
- Наш центр курирует паралимпийскую, сурдлимпийскую и непаралимпийскую сборные страны, – сообщила менеджер по связям с общественностью Даяна ЕЛЮБАЕВА. - Работает исключительно со спортсменами с инвалидностью, обеспечивая подготовку к международным стартам..
Женская схватка по пара дзюдо
Методист центра из области Жетысу Шолпан АЛМАСКЫЗЫ рассказала о победе спортсменки Ерлан Арай в весовой категории 46 кг класса j1, она занимается пара дзюдо второй год и стала обладательницей золотой медали.
- У нас очень дружная команда, бешеная поддержка, мотивация друг друга на золото, - поделилась Шолпан. - Естественно, бывают и победы, и поражения. При поражениях мы очень сочувствуем друг другу, но также не даём унывать. Все всегда настроены на победу. И вот два золота - наши.
Участники отмечают высокий уровень конкуренции.
- Каждый соперник хорошо подготовлен, лёгких схваток не было, - сказал спортсмен класса J2 Ермек НУРКАБАЕВ из Костанайской области, который ставит цель попасть в сборную и бороться за олимпийское золото
Юная болельщица Саида КУДЖУЛОВА поддерживала на турнире свою маму - спортсменку Динару Куджулову из Костанайской области.
- Когда мама выходит, я очень переживаю. Стараюсь всегда поддержать её перед стартом, - рассказала Саида.
И поддержка помогла - Динара стала чемпионкой Казахстана.
Чемпионат в Костанае показал: пара дзюдо - это не про ограничения. Это про характер, дисциплину и силу духа. Здесь особенно остро ощущается цена каждой победы.
Костанайцы - призеры чемпионата
|
спортсмен
|
весовая категория
|
место
|
Мужчины
|
Әли Келденов
|
64 кг j1
|
2 место
|
Евгений Кондратенко
|
95 кг j1
|
3 место
|
Женщины
|
Эльнара Абдиназарова
|
52 кг j1
|
2 место
|
Талжібек Ибраева
|
70 кг j2
|
3 место
|
Динара Куджулова
|
70 кг j1
|
1 место
Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. А. Байтурсынулы
Фото автора
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.