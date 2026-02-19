Костанай, 18 февраля – В агрохолдинге «Олжа Агро» прошла встреча трудового коллектива, посвящённая обсуждению конституционной реформы в преддверии референдума. Мероприятие состоялось в центральном офисе компании с участием представителей всех подразделений и региональных представительств.

Открывая встречу, генеральный директор агрохолдинга «Олжа Агро» Алишер Ходжаназаров высказался о значении стабильной правовой среды для аграрной отрасли.

«Для аграрного бизнеса главное – понятные и стабильные правила игры. Мы планируем работу на годы вперёд: техника, технологии, люди и инвестиции. Это возможно только в условиях определенности, а также защиты собственности и земли. Новая Конституция задаёт такую основу – снижает риски и закрепляет долгосрочные условия работы. Это позволяет предприятиям сосредоточиться на результате, а не на адаптации к изменениям. Сегодня сельское хозяйство – это технологии, переработка и цифровизация, поэтому важны развитие науки и защита данных. От стабильности напрямую зависит жизнь в регионах: когда хозяйства уверены в будущем, они развиваются, создают рабочие места, и люди остаются жить в селе», — подчеркнул он.

«Конституционная реформа усиливает социальную направленность государства и закрепляет приоритет развития села. Для нас это важно, ведь результат нашей работы напрямую зависит от людей. Поэтому важны образование, подготовка специалистов и внедрение новых технологий. Когда есть поддержка науки и понятные правила, мы можем точнее планировать сезон, внедрять цифровые решения и повышать урожайность без лишних рисков», — отметила Ольга Зиннатуллина, руководитель департамента организационного развития агрохолдинга.

О практическом значении стабильности для жизни сёл рассказал руководитель инженерно-технического департамента Кайрат Ищанов.

«Когда хозяйство работает стабильно, есть работа – люди остаются жить в селе. Когда стабильности нет, сёла пустеют. Поэтому для нас всё просто: есть уверенность – есть будущее. Новая Конституция для сельхозпроизводителей означает уверенность в завтрашнем дне», — сообщил он.

В ходе встречи участники обсудили влияние реформы на развитие агропромышленного комплекса, внедрение технологий, подготовку кадров и долгосрочное планирование производства. Было отмечено, что закрепление стабильных правил создаёт условия для инвестиций, повышения занятости и развития сельских территорий.

По итогам обсуждения трудовой коллектив агрохолдинга «Олжа Агро» выразил поддержку конституционной реформе в преддверии референдума.

Агрохолдинг «Олжа Агро» – один из крупнейших сельскохозяйственных производителей страны, осуществляющий деятельность в Костанайской области. В компании работают 4000 сотрудников, в обработке находится более 600 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель. Холдинг последовательно внедряет современные агротехнологии, элементы точного земледелия и цифровые решения управления производством, выступая драйвером цифровизации аграрного сектора региона.

