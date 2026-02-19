На XXV зимних Олимпийских играх в 12-й медальный день стали известны обладатели девяти комплектов наград, которые были разыграны в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, фристайле и шорт-треке.

Казахстанцы выступили в этот день в соревнованиях по четырем видам спорта.

В лыжных гонках в командном спринте свободным стилем среди женщин Казахстан представляли Дарья Ряжко и Надежда Степашкина, а среди мужчин - Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков. В квалификационном раунде, по итогам которого в финал выходили по 15 лучших дуэтов, у женщин выступили команды из 26 стран, у мужчин - из 27. Ряжко и Степашкина заняли 17-место, а Башмаков и Муратбеков стали 27-ми.

«Золото» в командном спринте стало для лыжника из Норвегии Йоханнеса Клебо пятым на Играх в Италии / Фото nur.kz

Олимпийскими чемпионами в этом виде у женщин стали лыжницы из Швеции Йонна Сундлинг и Майя Дальквист. А у мужчин золото в командном спринте завоевали лыжники из Норвегии Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт. Для Клебо это уже пятая золотая медаль Игр в Италии и десятая в карьере.

Не смогла пройти квалификацию в индивидуальных соревнованиях среди женщин по фристайл-акробатике Аяна Жолдас, показав в двух попытках

17-е результаты. В финал же проходили по шесть лучших спортсменок из каждой квалификации. В итоге Жолдас заняла 21-е место.

Победительницей в акробатике на Играх-2026 стала фристайлистка из Китая Сюй Мэнтао.

В слаломе, который закрывал соревновательную программу Игр в горнолыжном спорте и в котором приняли участие 95 спортсменок, выступила Александра Скороходова, но не сумела добраться до финиша в первой попытке.

Восьмикратная чемпионка мира горнолыжница Микаэла Шиффрин (США) завоевала свое третье олимпийское золото / Фото championat.com

По сумме двух попыток свою третью в карьере золотую медаль Игр завоевала олимпийская чемпионка Сочи-2014 и Пхёнчхана-2018, восьмикратная чемпионка мира Микаэла Шиффрин (США).

Денис Никиша занял седьмое место на дистанции 500 м в шорт-треке / Фото sportilinet.kz

Абзал Ажгалиев и Денис Никиша поборолись за медали в шорт-треке на дистанции 500 м. В четвертьфинале Никиша финишировал третьим в своем забеге и пробился в полуфинал, показав один из лучших результатов среди спортсменов, не занявших первые два места. Ажгалиев, шедший в четвертьфинальном забеге вторым, после контакта с соперником был вынужден сбросить скорость и в итоге финишировал четвертым. Арбитры в этом эпизоде не усмотрели нарушения правил. В полуфинале Никиша завершил свой забег четвертым и выступил в финале «B», где был вторым и занял в итоге седьмое место. У Ажгалиева 17-е место.

Олимпийским чемпионом на этой дистанции стал Стивен Дюбуа (Канада).

Еще одна медаль в шорт-треке была разыграна в женской эстафете на дистанции 3000 м. Олимпийское «золото» у сборной Южной Кореи.

В этот же день олимпийскими чемпионами в сноуборде в дисциплине слоупстайл стали Су Имин (Китай) - среди мужчин, и Мари Фукада (Япония), выигравшая соревнованиях среди женщин, а также женская сборная Франции по биатлону, одержавшая победу в эстафете 4х6 км.

После очередного дня на Играх-2026 продолжает уверенно возглавлять медальный зачет сборная Норвегии, в активе которой 33 медали: 15 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых. На втором и третьем местах по-прежнему идут команды Италии: 26 медалей (9 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых) и США: 24 медали (7 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых). Сборная Казахстана опустилась на строчку ниже и делит ее со сборной Бразилии - 18-е место, а медали все так же завоевали представители 26 стран.

Сегодня, 19 февраля, на Олимпиаде разыграют семь комплектов наград - в конькобежном спорте (1500 м, мужчины), лыжном двоеборье (командный спринт) ски-альпинизме (спринт, мужчины и женщины), фигурном катании (женщины), фристайле (лыжная акробатика, мужчины) и хоккее с шайбой (женщины).

За медали от Казахстана будут бороться фристайлисты Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов и Роман Иванов, а также фигуристка Софья Самоделкина.