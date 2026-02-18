В нынешнем году священный для мусульман месяц Рамазан в Казахстане начнётся после захода солнца 18 февраля и продлится до 20 марта. До 19 марта будет длиться дневной пост ораза, а завершится он праздником Ораза айт на следующий день. Для верующих это время духовного уединения и благотворительности.

«Эта ночь лучше тысячи месяцев»

Мусульмане верят, что что в одну из священных ночей этого месяца, называемую Ляйлат аль-Кадр (в этом году она выпадает на ночь с 16 на 17 марта), произошло ключевое событие: пророк Мухаммед получил первое послание от Аллаха через ангела Джибрила.

«В месяц Рамадан был ниспослан Коран - верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различение».

И кстати – он «Рамазан» или «Рамадан»? По-арабски رمضان «Рама[ðˤ]ан», но знакомой по английскому языку фонемы [ð] (она очень похожа, но не в точности) у тюрков и персов нет, так что представители этих этносов заменили её на своё усмотрение из, скажем так, схожих звуков.

Почему начало этого месяца (он девятый по счёту) «путешествует» по нашему гражданскому календарю? Мусульманское летосчисление по Хиджре возникло в регионе, где сезоны почти не отличаются друг от друга, а понятие «ежегодное начало сельскохозяйственных работ», очень важное для наших широт, мало применимо. Таким образом, Луна является естественным знаком исчисления времени. Месяц такого календаря, по периоду вращения нашего спутника – это 29 или 30 дней, а год – 354 или 355 суток. Поэтому месяцы смещаются по сезонам, и Рамазан может быть хоть летом, хоть зимой. И да, сутки начинаются не в полночь, а с заходом солнца, такова древняя традиция.

Облегчать, а не затруднять. Радовать, а не огорчать

«Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься». Аяты 2:185-187 из Корана устанавливают обязательство поста в священный месяц для всех здоровых взрослых мусульман. В этот период верующие воздерживаются от еды, питья, курения (а также и интимных отношений) с восхода до захода солнца. «Пока не начнёт отличаться белая нить от чёрной» - это кораническая метафора указывает началом поста время, когда светлеет горизонт.

Лукавый вопрос – когда верующим поститься за полярным кругом или вблизи него? Простой ответ: следовать расписанию Мекки, или же, если световой день длится 20+ часов, использовать время начала и окончания поста по графику ближайших населённых пунктов, где световой день не дольше 14-16 часов. Впрочем, для Казахстана это неактуально.

Те, кто болен или находятся в пути, свободны от поста и должны возместить его в другое время. От дневного голодания безоговорочно освобождаются беременные и кормящие, неполовозрелые дети, пожилые люди, кто слаб, чтобы держать пост, а также хронические больные и все те, кому голодание точно нанесёт вред. Путниками считаются те, кто отдалился от дома приблизительно на 90 км, причём планируют оставаться в пункте назначения меньше 15 дней. Но если поездка комфортна (например, на самолёте или в машине с кондиционером) и пост не приносит затруднений, поститься лучше, чем пропускать.

Эти толкования подчёркивают гибкость ислама, который учитывает жизненные обстоятельства. «Облегчайте, а не затрудняйте» - говорится в сборнике «Сады праведных», хадис 637.

Сухур и ифтар

Утренний приём пищи называют сухур. Рекомендуют просыпаться за час до утреннего намаза, чтобы успеть выпить немного воды и неспешно поесть. Диетологи советуют выбирать сложные углеводы (цельнозерновые крупы, макароны из твёрдых сортов пшеницы, бобовые (фасоль, чечевица, горох), овощи (капуста, тыква, кабачки, картофель), несладкие фрукты и ягоды) и белок (яйца, творог). Это обеспечит организм энергией и чувством сытости на весь день до позднего вечера.

Вечернее разговенье имеет название ифтар. Начинают его обычно с фиников и стакана воды. Здесь настоятельно рекомендуют избегать жирной, жареной, обильно солёной и острой пищи, дабы не спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Брифинг по теме "О подготовке к месяцу Рамадан" провели в РСК 18 фераля / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Точное расписание сухура и ифтара для каждого региона обычно публикуется на официальных ресурсах Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) перед началом Рамазана.

Как правильно

На заседании Президиума ДУМК рассмотрели вопросы подготовки к месяцу Рамазан: как организовать просветительские мероприятия в мечетях, как провести благотворительные акции, как правильно совершать таравих-намаз (особая ночная молитва) и каков размер фитр-садака, то есть благотворительного сбора - в текущем году это 735 тенге с человека. Такая сумма образовалась из древнего правила соизмерять пожертвование со стоимостью саа фиников или ячменя - по разным мазхабам это около 1,6–3,5 кг.

- Священный месяц, - поясняет наиб-имам областной мечети Азамат МУРЗАКАНОВ (на фото), - это время духовного очищения, терпения, благодарности, милосердия и прощения. Призываем всех верующих использовать этот благословенный период для укрепления веры, единства и совершения благих дел.