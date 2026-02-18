Адвокат Максима Нечаева заявил: измена жены подсудимого была демонстративной, она вытесняла мужа из семейной жизни и ему пришлось жить в отдельной комнате «в устойчивой бытовой и эмоциональной изоляции». Такая ситуация, по мнению защитника, сформировала у Нечаева «длительное состояние эмоциональной напряженности и подавленности», а в роковую ночь убийства у него не было «паузы для осознанного принятия решения».

Лицо подсудимого Максима Нечаева закрыто по его требованию

Напомним, согласно материалам дела, 29 сентября в с. Аманкарагай Аулиекольского района Максим НЕЧАЕВ зарезал жену Светлану и 16-летнего сына Даниила. Согласно показаниям друзей Нечаева, накануне убийства Максим и Светлана готовились развестись, поскольку супруга встретила другого мужчину.

17 февраля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области прошли прения.

Прокурор Марат БЕЙСЕМБАЕВ назвал происшествие «убийством из ревности».

Такой мотив витал в воздухе, но оформился только в прениях. Ранее в материалах дела лишь указывалось, что накануне убийства у Максима и его жены Светланы были конфликты и обсуждение развода.

Свое отношение к этому Нечаев озвучивал в разговоре с женой по телефону. На прошлом заседании прослушали запись:

- Давай сделаем так, чисто по-человечески. Вы встречаетесь скрытно - а я до этого не знал, что вы встречались, вы уже встречались скрытно - так же и продолжайте скрытно встречаться. Но только не каждый день, а вот выбрала время где-то там на обеде, раз - пересеклися, там пообщались, на этом разбежались. Но только не в ночное время, чтобы мою нервную систему не трогать и чтобы вот такого раздора не было в семье. Потому что мне это неприятно как-то, я еще муж твой. Какому мужику это понравится? По ночам эти ночные движухи... Потом уже навстречаетесь, наверстаете это упущенное время, у вас еще все впереди!

Гособвинитель вменяет Нечаеву статью 99, часть 2, пункты 1 и 14 - «Убийство двух или более лиц, заведомо несовершеннолетнего лица»

- Санкция статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы, - пояснил прокурор. И обратился к судье: - Прошу признать Нечаева виновным и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности.

Адвокат подсудимго Валернй ЛИ заявил, что Нечаев не хотел убивать:

- На кухне взял нож на всякий случай, чтоб припугнуть жену.

Ранее сам подсудимый озвучил иную причину нахождения в его руке ножа - им он срезал кабачок с домашнего огорода, который хотел показать Светлане посреди ночи, чтобы порадовать урожаем.

- По своему человеческому и общественному облику Нечаев, хотя и совершил особо тяжкое преступление, но не матерый преступник, - продолжил Валерий Ли. - Вся предшествующая биография, атмосфера, в которой он воспитывался, рос и работал, не свидетельствует об этом. Задолго до трагических событий семейные отношения между супругами фактически были прекращены. Супруга открыто состояла во внебрачных отношениях, подсудимый проживал в отдельной комнате, находясь в устойчивой бытовой и эмоциональной изоляции. При этом супруга фактически вытесняла Максима из семейной жизни. Измена супруги носила открытый и демонстративный характер. При этом именно он продолжал нести основную материальную нагрузку семьи. Неоднократные попытки подсудимого восстановить диалог и сохранить семью, его готовность простить произошедшее последовательно отвергались супругой, которая отказалась от общения и прямо выражала нежелание разговаривать. Такая ситуация сформировала у Нечаева длительное состояние эмоциональной напряженности и подавленности. Именно на этом фоне в условиях уже имеющегося психоэмоционального истощения произошли события ночи, стремительно и с отсутствием паузы для осознанного принятия решения. Указанные обстоятельства имеют принципиальное значение для оценки характера умысла моего подзащитного и исключают хладнокровность и заранее сформированное преступное намерение.

По всей видимости, Нечаев со своим адвокатом не пытаются оспорить виновность, но хотят доказать, что подсудимый убил жену и сына спонтанно, не планируя этого заранее. На обратное может указывать в том числе то, что согласно материалам дела, перед убийством в кармане Нечаева были хомуты. Вот как это обстоятельство прокомментировал сам подсудимый:

- Обычно всегда я, когда чем-то занимался, я просил сына, супргу, чтоб они помогали. В последнее время они мне во всем отказывали. Мне приходилось по работе вот эти вещи делать самому. При работе я вот использовал вот такие хомуты без оказания помощи со стороны, работал на лестнице. Мне приходилось все это делать самому, пользоваться хомутами и держаться на лестнице - ножка была сломана и на искривление шла. Когда спросили (на допросе Нечаева в качестве подозреваемого - «НГ»), для чего хомуты, я неосознанно сказал, не подумав. После работы забыл их из кармана вытащить.

По всей видимости, на досудебном допросе Нечаев сказал, что хомуты были нужны ему для убийства, и теперь пытается пояснить, что оговорил себя.

В прениях Нечаев признал вину в убийстве и добавил:

- Не снимаю с себя ответственности, очень сильно раскаиваюсь, каждый день живу с этим и буду жить до конца своих дней.

- Я считаю, что отец делал все неосознанно, - сказала потерпевшая, дочь Светланы и Максима Виталина СИЗОВА. - Ну не может человек делать все осознанно. Его допрашивали 30 числа, соответственно, человек не может давать точные показания. Да, мне жалко всех в этой ситуации, я осталась без мамы, без брата, но также мне жалко отца. Он просто не осознавал, что он делал. Психологи его допрашивали в последнюю очередь. Почему его не опрашивали сразу? На протяжении 30 лет я видела, как он старался для семьи. Если бы не он, не было бы ничего. Всего, что у нас было и есть. Да, он совершил, но он неосознанно совершил. Просто прошу - не судите строго. Я с фармацевтом общалась, в аптеку ходила, она мне сказала, что он в последнее время сидел на пустырнике - успокоительном. Соответственно, у него психика не выдерживала. Да, могли бы как-нибудь они по-другому. Разойтись там. Просто бы развелись и все, не был бы ничего этого. Жалко всех в этой ситуации.

Приговор судья огласит 20 февраля.

