Сегодня, 17 февраля, глава региона провёл рабочее совещание, единственной темой которого стала подготовка к паводку. Кумар АКСАКАЛОВ заслушал отчёты руководства ЧС, филиала «Казгидромета», а также акимов Аркалыка и некоторых южных районов.

Как сообщил руководитель филиала РГП «Казводхоз» Бахтияр УТЕНОВ, прогнозный приток воды в Верхне-Тобольское водохранилище составит 128 – 190 млн кубометров при средней норме в 159 млн, а соседнее Каратомарское пополнится на 108 – 248 млн кубов при норме в 178 млн. Прогноз более чем расплывчат.

Руководитель управления ветеринарии Толеген ИМАНБАЕВ заверил: уже определены пути отгона животных с обеспечением кормовой базой в случае эвакуации из зон возможного подтопления.

- Отработаны действия по приведению к готовности сил и средств гражданской защиты, - добавил он, - ведётся информирование населения о принятых мерах по заблаговременному отгону скота из мест высокого риска.

По данным директора филиала РГП "Казгидромет" по Костанайской области Аделя АХМЕТОВА, февраль нынешнего года обозначился повышением температуры на всей территории области до уровня выше средней нормы, а количество выпавших осадков также превышает норму (121%) на почти всей территории региона, не считая самого юга Тургая. Тем не менее, обозначил Ахметов, сейчас риск паводка можно прогнозировать лишь в Карасу.

- Позвольте с вами не согласиться, – возразил Кумар Аксакалов. - Не думаю, что только Карасуский район может быть подвергнут опасности. Всё зависит от температурного режима. Неделя плюсовых температур и ночью и днём – резко начнёт таять, и всё, вода побежит. Это неминуемо приводит к половодью. И акимы районов это должны прогнозировать. К этому надо быть готовым, поэтому не успокаивайте никого, все мы должны быть начеку. На большей части территории области в марте-апреле ожидается повышение нормы осадков и температуры воздуха. Сочетание повышенных снегозапасов и вероятных осадков способствует половодью среднего уровня в некоторых районах области. Весна – это всегда угроза.

По информации акима Аркалыка (напомним, де-факто это также прилегающие к городу огромные территории, целый район), для превентивных мероприятий подготовлено всего пять лодок. Аким Жангельдинского района и вовсе рапортовал о трёх плавсредствах.

- Следует подготовить достаточные запасы ГСМ и инертных материалов, продовольствия, плавсредств, водооткачивающую и инженерную технику, - раскритиковал доклады Аксакалов. - Поэтому я сейчас не зря акимов спрашиваю – вот в тех отчётах, которые вы предоставили, там по три лодки на весь район?! Это недопустимо! Сотни должны быть, сотни! Всё это перепроверьте, накачайте, поставьте на баланс – и в случае необходимости сразу использовать. Сейчас уже определите места и объёмы взрывных работ. Необходимо провести разъяснительную работу с населением по очистке дворовых территорий от снега. Снег населению надо вывозить на улицу, а уже в дальнейшем вывоз обеспечат наши коммунальные службы. В сёлах, подверженных подтоплению, дислоцировать тяжёлую технику и мотопомпы, очистить от снега и мусора водосбросные канавы и водопропускные трубы.

Дислокацию техники, подытожил глава региона, предстоит сделать заблаговременно, для чего договориться с работающими в области строительными компаниями, дорожниками и переправлять в места возможного паводка бульдозеры, краны и экскаваторы.

- Нужно будет – будем использовать, не нужно – вернём обратно.

