Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области в ближайшее время проведет проверку по факту демонтажных работ в здании бывшего ресторана "Burger&Вино" (в нем же позже размещался бар Ambar (American Bar), а ранее - магазин автозапчастей "Тулпар").

Как сообщил "НГ" и. о. руководителя УГАСК Алиби ЕЛЬТАЙ основанием стало письмо отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная, которое поступило в управление 30 января.

В управлениии ГАСК также пояснили, что в течение недели собственнику направят уведомление о начале проверки. Сроки ее фактического проведения зависят от согласования дат с владельцем объекта. На практике процедура может занять от недели до двух месяцев. Если собственник не выйдет на связь, внеплановая проверка возможна на основании обращения физических или юридических лиц через портал e-otinish при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств.

Руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА в ответе на запрос "НГ" подтвердила, что разрешительные документы на демонтаж здания собственник не получал.

- В рамках государственных услуг обращений, связанных с изменением функционального назначения, реконструкцией либо сносом объекта недвижимости по адресу ул. Урицкого, 6, в отдел не поступало. Информация о том, кто на данный момент является собственником земельного участка и с каким целевым назначением он был продан или передан в аренду, в отделе тоже отсутствует, - пояснила она. - При этом в ноябре 2025 года собственник - Степаненко Валерий Николаевич, обращался за присвоением адреса объекту - тогда зданию был присвоен адрес: ул. Тәуелсіздік, здание 159.

Курмангалиева отметила, что в соответствии с Правилами выдачи решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и сооружений), для демонтажа капитального строения, находящегося в частной собственности, требуется получение соответствующего разрешения.

Напомним, что 15 января жители Костаная сообщили "НГ" о якобы произошедшем взрыве в районе дома №159 по ул. Тәуелсіздік. Позже в ДЧС пояснили, что речь шла о возгорании в отдельно стоящем заброшенном здании по ул. Урицкого во время демонтажных работ. Пострадавших не было.

В акимате уточнили, что собственник - физлицо - проводил демонтаж без разрешительных документов. За нарушение требований пожарной безопасности его привлекли к административной ответственности и вынесли предупреждение.



Позже стало известно, что за взрыв очевидцы вероятно приняли грохот от падения стены при демонтаже здания. Аким Костаная Марат Жундубаев поручил подчиненным разобраться в ситуации.

Фото из архива "НГ"