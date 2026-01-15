15 января около 14:45 жители Костаная сообщили о взрыве в районе дома №159 по улице Тәуелсіздік. По словам очевидцев, происшествие произошло за зданием, предположительно по адресу ул. Урицкого, 3.

Сильный грохот был слышен в соседних зданиях. Люди рассказали, что в помещениях стало темно, после чего появился запах гари, напоминающий горение резины.



- Мы работаем в соседнем здании, окна выходят прямо на место происшествия. Сначала не поняли, что случилось. Когда вышли на улицу, увидели, что здание разрушено. Днем оно еще стояло, - рассказала "НГ" очевидица.





По ее словам, после произошедшего на месте остались лишь обломки, при этом рядом находилось большое количество припаркованных автомобилей.



В пресс-службе ДЧС Костанайской области "НГ" сообщили, что по ул. Урицкого произошло возгорание в отдельно стоящем заброшенном здании. По предварительной информации, пожар возник в ходе проведения демонтажных работ.



- К месту происшествия оперативно прибыли подразделения ДЧС. Пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.



«НГ» обратилась в пресс-службу акимата Костаная, чтобы выяснить, на каком основании проводились демонтажные работы и какие меры безопасности были предусмотрены.

Кадр из видео