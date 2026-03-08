Моноспектакль «Жизнь после смерти» проще всего описать выражением «эмоциональные качели». Актер Григорий ЛЕГКИЙ в роли комика Анатолия много шутит и еще больше погружается в боль, вызванную страшным событием - его мама умерла от болезни. Он обзванивает родственников, организует поминки и возвращается в пустой дом.

Спектакль в Костанае поставила главный режиссер Русского театра драмы Евгения ТИКИДЖИ-ХАМБУРЬЯН.

- И вот мы с бабулей едем домой - туда, где мы жили с мамой, - говорит со сцены актер. - Постойте. Я сказал - жили с мамой? Как мозг бесчувственно переходит на глаголы прошедшего времени. И вот, мы с бабулей едем домой, по радио играет Максим Корж. А я почему-то вспоминаю как мне в детстве мама читала про Гарри Поттера.

Отрывок выше отлично иллюстрирует спектакль. Разговор о трагедии, напичканный отсылками к поп-культуре.

- Меня хлебом не корми, дай отсылки повнедрять, - поясняет "НГ" Григорий Легкий. - Я каюсь, что ориентируюсь больше на молодое поколение, на своих ровесников и младше. Я мемы вставляю в текст и очень тонкие отсылки. Стараюсь откликаться на реакцию зрителя. Я всегда боюсь, когда спрашиваю: «Кто смотрел или читал Гарри Поттера?». И если никто не зааплодирует, то я честно, наверное, провалюсь сквозь землю. Придется как-то выкручиваться.

Моноспектакль «Жизнь после смерти» написан по пьесе драматурга Федора Жельне. Ее показали на независимом фестивале «Любимовка-2021» в Москве.

- На фестивале артисты читали пьесу после чего шло обсуждение, - вспоминает Тикиджи-Хамбурьян. - И как раз на этом обсуждении высказано мнение: материал настолько подвижен, что он предполагает любую работу над собой - он может качаться и в драму, и в стендап, и в комедию. И, естественно, мы дорабатывали. Гриша много принес вставок. Мы настолько его насытили, что потом час спектакля просто срезали. Театр должен разговаривать на разных языках - и с молодыми, и со взрослыми. И мне кажется, это здорово, что в нашем репертуаре появляется молодежный спектакль.

Российский драматург Юлия ТУПИКИНА на фестивале «Любимовка-2021» отмечала: пьеса «Жизнь после смерти» - это хороший кейс того, как искусство может стать терапией.

- Черная комедия, куда стремится по жанру эта пьеса, это способ защититься от ужаса, горя и отчаяния, - объясняла свое мнение Тупикина. - Это способ, чтобы смерть тебя не растоптала - ты видишь смерть и можешь над ней немного посмеяться. Это очень карнавальная традиция - увидеть в смерти не что-то страшное, а что-то смешное.

Евгения Тикиджи-Хамбурьян считает: этот спектакль - про то, что надо жить и любить.

- К сожалению, смерть есть. Но это лишь мгновение. А жизнь вечна, - рассуждает режиссер.

- Моя мама, она преподаватель философии, и часто отсыпаясь к фразе Memento mori (с лат. - «помни о смерти») перефразирует ее на Memento vivere (с лат. - «помни о жизни», «помни, что нужно жить»), - добавляет Григорий Легкий. И признается в разговоре с журналистами, что боится показывать спектакль своей маме: - Она очень эмпатичный человек, может перенести мой монолог на себя. Но со слов мамы я знаю, что мой отец, который видел спектакль, сказал, что я герой! У меня самого сложнейшая задача в спектакле - обуздать свою сентиментальность и ранимость. Симба и Муфаса - и я всегда в слезах.

Что же до юмористической составляющей спектакля - шутки помогал писать актер Михаил Майоров.

По личным ощущениям автора статьи, смеяться сквозь слезы с каждой секундой все сложнее - это результат пронзительной игры актера. Все-таки драма в постановке перебивает комедию.

Свой образ Григорий Легкий срисовывал с любимых комиков.

- Из российских комиков мне нравится Иван Абрамов, у него был стендап, посвященный его матери. Из американских это Мэтт Райф - высший пилотаж, когда комедия построена на импровизации, - говорит актер. - Сначала пытались найти образ и отталкивались от комика Вани Усовича - у него ровный, слегка флегматичный способ существования. Пробовали образ Ивана Абрамова. Так вот и пришли к моему образу.

Премьера спектакля «Жизнь после смерти» состоялась в конце прошлой недели. Костанайский зритель сможет посмотреть его 12 и 13 марта. Спектакль показывают в малом зале, поэтому количество мест меньше, чем обычно. Директор театра Юрий ИВЛЕВ отметил, что «Жизнь после смерти» поедет на гастроли, а также станет главной заявкой на костанайском международном фестивале «MONOFEST».

Фото автора и пресс-службы театра

