Премьера моноспектакля «Аmok.PS» в Костанайском областном русском драматическом театре состоялась в начале апреля В главной роли - актер Руслан БУШИНСКИЙ. Постановка основана на одноименной новелле австрийского писателя и драматурга Стефана Цвейга.

Новеллу несколько раз экранизировали, последний - в 1993 году. А для сцены текст переложила театровед Нина Мазур. Ее труд и использовали в костанайском театре.

- Наша работа с Русланом предполагает, что мы основываемся на тексте, - отметила главный режиссер театра Евгения ТИКИДЖИ-ХАМБУРЬЯН, которая после пресс-показа обсудила спектакль со зрителями и журналистами. – Драматург написала историю и нашла в ней место для рефлексии. А наша задача - найти такой сценический язык и такой ход, чтобы оседлать эту рефлексию, на сколько нам хватит инструментов и таланта.

Без оригинальной новеллы зрителю, на мой взгляд, не обойтись. Автор этой статьи прочитал «Амок» уже после просмотра спектакля. Цвейг рассказывает историю врача, последовательно погружая читателя в события отдаленной тропической страны. О женщине, которая погубила себя и еще не родившегося ребенка, лишь бы сохранить связь с молодым офицером в тайне. О враче, который метался между мыслями о своих чувствах и профессиональном долге. И о том, как он страдал от амока (бешенства и расстройства сознания).

Моноспектакль в костанайском театре не пересказывает новеллу, а скорее старается дополнить ее. Само название «Аmok.PS» намекает, речь пойдет о том, что принято называть на латыни Post Scriptum, послесловие. Оригинальный текст дает больше контекста происходящему на сцене и помогает сориентироваться в действии. Главный герой в исполнении Руслана Бушинского делает множество отсылок к событиям книги, но не пересказывает их, а старается осмыслить.

Вместо диалога глубокой ночью на палубе парохода, где лицо героя становится видно лишь с наступлением рассвета, мы получаем на сцене монолог одного актера, которому подчинено все действо.

- Цена одной стены колоссальна, потому что я не помню, какое было количество попыток, чтобы найти тот жест, который вобрал бы в себя и смерть, и потерю, и сумасшествие - это все гигантское количество времени, потраченное на отбор, - отмечает режиссер. - В этом и магия - что есть артист, табуретка, а дальше его работа с пространством вокруг.

Евгения Тикиджи-Хамбурьян отметила - спектакль ставит вопросы, но не дает на них ответы.

- Мне кажется, что тема спектакля хороша тем, что здесь нет ответов, - говорит режиссер. - Потому что в любом спектакле мы какую-то черту подводим, приходим к какой-то морали или выводу. А здесь этого нет. Мне кажется, что в этом и есть интерес. Потому что это узнаваемый фрагмент жизни - когда случается катастрофа... Или не катастрофа, но что-то, на что у тебя нет ответа. То есть, ты не понимаешь, к чему это все приводит. Поэтому интересно, что жизнь такая, какая она есть - без ответов, без морализаторства, если хотите.

- Может, в этом и есть смысл - жить с вопросом, не зная, что будет? - добавил Руслан Бушинский.

Главный режиссер призналась, что ставить спектакль о психически больных людях - это опасный путь:

- Потому что это требует специфического языка и подхода. Историю этих людей трудно рассказывать и редко можно увидеть, что это сделано хорошо. И для нас с Русланом это был такой вызов. И для Михаила Майорова, который помогал сделать звуковое оформление. Как вообще найти это сумасшествие, чтобы оно было аутентичным, чтобы подходило здесь и сейчас, чтобы подходило этому спектаклю и этому артисту. Про это говорить сложно.

«Аmok.PS» - серьезная актерская работа Руслана Бушинского. Он остается наедине с залом и не боится ломать "четвертую стену", периодически спрашивая растерянных зрителей: «Простите, что вы здесь делаете?».

- Когда мы спектакль сдавали и показывали коллегам по театру, энергетика в зале была другая, - отметил Руслан Бушинский. – Когда пришел зритель, энергетика поменялась. Не могу сказать, в чем разница. Но сейчас эта энергетика была не то что пробивной, она была со знаком вопроса. Я не смог сначала пристроиться, а потом как будто вышел на какую-то ноту, и вроде бы все пошло дальше.

Журналисты спрашивали актера и режиссера – может ли врач страдать от душевных мук? На этот вопрос ответил друг театра, хирург Владимир КЛИМЕНКО, он был среди первых зрителей моноспектакля «Аmok.PS»:

- Евгения работала в рамках определенного произведения. Но, если говорить о фактах, то есть определенная статистика, что врачи мучаются. Я сам хирург и за каждым хирургом всегда есть трупы. И я не исключение. Это целая история, драма. Есть врачи, которые прибегают к наркотикам, есть те, кто сходит с ума. Это связано с большими психоэмоциональными перегрузками. То есть, мучения для врача - это норма.

Ближайший показ «Аmok.PS» запланирован на первом международном фестивале моноспектаклей «MONOFEST», который пройдет в Костанае с 13 по 18 мая. Руслан Бушинский выступит на сцене 16 мая.

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