5 марта в жилом доме по Кочубея, 11 произошло частичное обрушение кровли. Напомним, в 2021 дом был признан аварийным: в доме из 8 квартир 6 жилых - они находятся на балансе отдела жилищных отношений. В квартире, над которой произошло обрушение, живет мать с двумя несовершеннолетними детьми - именно она сообщила нам о ситуации.

Сегодня, 7 марта, этот дом посетил аким Костаная Марат Жундубаев, прибывший на место с руководителем отдела жилищных отношений Габитом Бектабановым и специалистами, а также представителями застройщика, компании «Ирина и К».

Аким сам поднялся на чердак, чтобы лично оценить состояние кровли. После обсуждения жильцам предоставили два варианта разрешения ситуации:

1) Переселить их в арендное жильё, предоставляемое государством. Семьям в этом случае предстоит оплачивать коммунальные услуги и арендную стоимость (ниже рыночной), в последующем арендное жильё можно будет выкупить по стоимости рынка.

2) Застройщик предложил обменять «квадрат на квадрат» квартиры в аварийном доме на жилплощадь в первичном жилье, предоставляемом компанией. Новый дом планируется ввести в сентябре этого года, а до этого времени предоставить арендное жильё.

Жильцов, как добавил Жундубаев, планируют переселить после праздников. «Находиться в этом доме при таянии снега крайне опасно», - добавил аким.

