Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Ул Каирбекова, возле магазина «Солнечный». Эту дорогу называют «полосатой» /Фото автора

Очередное сообщение - от жителя Костаная Сабита СУНДЕТБАЕВА об участке ул. Каирбекова - возле магазина «Солнечный» в районе КСК:

- Кому пришла в голову такая идея сделать «полосатую» дорогу? Через каждые 50-100 м ограничение скорости 40 км/ч, потом конец ограничения, потом опять ограничение, и так несколько раз! Зачем, непонятно. В результате мало кто соблюдает этот непонятный алгоритм, так еще и город потратился на энное количество знаков. Там либо нужно полностью ограничить скорость, либо оставить ограничение только в районе 9-й школы, что тоже необязательно, так как там есть недавно отремонтированный подземный переход.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее мы публиковали сообщение от читателя Владимира АФАНАСЬЕВА про коррупционно опасный участок возле границы:

- Хочу озвучить такую проблему со знаками 3.20 «Обгон запрещен» по трассе Костанай на границе с РФ (530-й км). Они установлены на участках дороги в местах, где дорога имеет изгиб и обозначена знаком 1.11.1 и 1.11.2. Но вся проблема в том, что знаки, отменяющие действие знака 3.20 «Обгон запрещен», не установлены. Водители выполняют обгон после знака, ориентируясь на разметку 1.7, это прерывистая короткая линия, которая следует после сплошной линии. Но по Правилам дорожного движения прерывистая линия не отменяет действие знака 3.20 «Обгон запрещен». Действие этого знака отменяет только знак 3.31 «Конец зоны всех ограничений», знак 3.20 «Конец зоны запрещенного обгона». Также зону действия знака отменяет конец населенного пункта либо перекресток с равнозначным покрытием, находящийся на одном уровне дорог. Никаких вышеупомянутых знаков по трассе не установлено. Соответственно, это нарушение дорожных служб, которое дает повод сотрудникам полиции однозначно трактовать нарушение в пользу наказания. А также этот факт влияет на коррупционные риски! Так как за нарушение знака 3.20 «Обгон запрещен» лишение водительских прав сроком на полгода. А где можно выходить на обгон, ничем не регламентируется по этой трассе.

В департаменте полиции на запрос «НГ» ответили:

- Сотрудниками группы дорожной и технической инспекции управления административной полиции совместно с представителем АО «НК «КазАвтоЖол» проведено обследование автодороги международного значения KAZ 03 Астана - Атбасар - Жаксы - Рузаевка - Сарыколь - Костанай (с обходом) - гр. РФ (п/п Кайрак) с 374-539 км (от гр. РФ до г. Костаная). По результатам обследования в адрес собственников дорог 20 февраля 2026 года направлено предписание о необходимости в местах установки дорожных знаков 3.20 «Ограничение максимальной скорости» установить дорожные знаки 3.31 «Конец зоны всех ограничений». Вместе с тем, согласно ПДД РК, действие запрещающих дорожных знаков, в том числе знака 3.20 «Ограничение максимальной скорости», распространяется до ближайшего перекрестка, если иное не отменено дорожным знаком 3.31 «Конец зоны всех ограничений» либо иным знаком, отменяющим введенное ограничение. Таким образом, при отсутствии дорожного знака 3.31 «Конец зоны всех ограничений» участники дорожного движения обязаны руководствоваться требованиями установленного запрещающего знака и соблюдать введенные ограничения до ближайшего перекрестка либо до места установки знака, отменяющего соответствующее ограничение. Несоблюдение требований дорожных знаков влечет ответственность в соответствии с законодательством РК.

В филиале АО «КазАвтоЖол» пояснили:

- В целях приведения организации дорожного движения в соответствие с действующими нормативными требованиями в адрес подрядной организации, осуществляющей содержание автомобильных дорог республиканского значения по Костанайской области - КОФ ТОО «КАЖсервис» - направлено предписание (от УАП ДП Костанайской области). Согласно указанному предписанию, подрядной организации поручено выполнить работы по установке дорожного знака 3.20 «Конец зоны запрещенного обгона» на автомобильной дороге республиканского значения KAZ 03 Астана - Атбасар - Жаксы - Рузаевка - Сарыколь - Костанай (с обходом) - граница Российской Федерации (п/п Кайрак) на 530 км. Установка дорожного знака предусмотрена в целях повышения уровня безопасности участников дорожного движения, своевременного информирования водителей об окончании действия запрета на обгон, а также предотвращения возможных дорожно-транспортных происшествий на данном участке автодороги. Срок выполнения работ установлен до 27 февраля 2026 года включительно.

