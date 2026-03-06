По прогнозам синоптиков, в субботу, 7 марта, ожидаются осадки в виде снега с дождём, особенно сильные на юге и востоке области. Сопровождаться осадки будут низовой метелью и гололёдом. На западе, севере и юге ночью и утром – туман.

В воскресенье, 8 марта, ночью прогнозируется снег, днём переходящий в смешанные осадки, на западе и севере – сильные осадки, в дополнение к ним - метель. Движение осложнят гололёд и туман.

В понедельник, 9 марта, снег, на западе и севере сильный, метель. На западе, севере и юге ночью и утром - туман.

В Костанае в субботу будут смешанные осадки, низовая метель, гололёд, ночью и утром – туман. В воскресенье и понедельник – снег, метель, гололёд.

- В субботу ночью по области будет 3-8, на северо-востоке 11 градусов мороза, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – Днём ожидаем 0…-5 °С, на западе -8 °С. В воскресенье ночью термометры покажут -10…-15 °С, на севере -18 °С, днём -3…-8 °С, на юге 0 °С. В понедельник ночью температура упадёт до -20…-25 °С, на юге до -15 °С, днём прогнозируем -10…-15 °С, на юге -5 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -6…-8 °С, днём 0…-2 °С. В воскресенье: ночью -15…-17 °С, днём -6…-8 °С. В понедельник: ночью -23…-25 °С, днём -13…-15 °С.

В субботу ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке области. В воскресенье и понедельник ветер будет дуть с северо-запада. Скорость ветра в эти два дня увеличится до 15-20 м/с, с периодическими усилениями до 23-28 м/с на севере, западе и юге области.

Фото Игоря НИДЕРЕРА