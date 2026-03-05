Вчера, 4 марта, отдел сельского хозяйства акимата Житикаринского района объявил конкурс на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных. Об этом госорган сообщил "НГ" сегодня, 5 марта, в ответе на запрос.

Как пояснил руководитель отдела Бауыржан БИЖАНОВ, вчера на сайте государственных закупок опубликованы объявления о запросе ценовых предложений сразу по четырём направлениям:

временное содержание безнадзорных и бродячих животных;

идентификация животных;

отлов;

вакцинация и стерилизация.

- Планируется, что в рамках программы будет охвачено около 200 бродячих собак, - отметил Бижанов. - Прием заявок от потенциальных подрядчиков завершится 6 марта.

В отделе сельского хозяйства «НГ» также пояснили, что если к этому сроку победитель определён не будет, то его могут продлить.

- Конкурс проходит на сайте государственных закупок. Если подрядчик не определится, процедура будет продлеваться до выявления победителя, - сообщили в ведомстве в телефонном разговоре с корреспондентом "НГ".

Руководитель отдела внутренней политики акимата Житикаринского района Мирас ДЖЕТЕНОВ пояснил, что полномочия по организации мероприятий по регулированию численности бродячих животных переданы отделу сельского хозяйства 16 февраля после внесения изменений в положение о государственном учреждении. Нормативный акт был принят 16 февраля и официально опубликован 23 февраля.

- В 2026 году на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных в Житикаринском районе предусмотрено 7 млн 511 тыс. тенге, - отметил он.

Ранее в Житикаре полицией было возбуждено уголовное дело по ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животными» после обнаружения нескольких мёртвых собак. О случившемся сообщили волонтёры, обнаружившие тела животных, у двух из которых, по их словам, были дротики.

В акимате района отмечали, что после изменений в Закон РК «Об ответственном обращении с животными» функции по регулированию численности бродячих животных переданы местным исполнительным органам.

По данным властей, в call-центр iKomek (109) в 2025 году поступило 128 обращений по поводу бродячих животных, а с начала 2026 года - более 30.

В акимате также подчеркнули, что допускается умерщвление животных в случае нападения или угрозы жизни и здоровью людей, однако такие меры должны применяться строго в рамках законодательства.

Волонтеры в свою очередь прокомментировали "НГ" ссылку акимата на это:



- Факт агрессии и угрозы должен быть зафиксирован документально. Животное предварительно должно быть изъято, должны быть подтверждения, что оно агрессивное - например, факты нападения, медицинские заключения. В таком случае эвтаназия проводится гуманным способом, ветеринаром, в помещении, с применением наркоза и препаратов, - пояснила она. - Даже при наличии признаков агрессии процедура должна предусматривать предварительный отлов и гуманную эвтаназию, а не отстрел на улице.



Отметим, что в областном центре после передачи полномочий по регулированию численности бродячих животных акимату города уже проведён тендер и определён подрядчик по программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). Всеми процедурами будет заниматься ИП "Соловьёва", в отличие от Житикары, где их разделили. Все процедуры прошли быстрее, чем в Житикаре. Ранее в акимате объясняли это бюрократией.

Фото из архива "НГ"