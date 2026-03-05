3 марта в акимате Костанайской области прошло совещание по вопросам подготовки к посевной. Говорили о темпах обновления техники, сортообновлении, о низком уровне внесения удобрений... - в конечном итоге о деньгах.

Техника - самая значительная статья расходов, за 2025 год аграрии приобрели ее на 57 млрд тенге /Фото Галины КАТКОВОЙ

- С заводами-производителями удобрений на сегодня заключены договоры на приобретение 25,7 тыс. т, поступило 6,3 тыс. т. План на 2026 год по нашей области - 433,7 тыс. т, - докладывал руководитель управления сельского хозяйства Ибрагим БЕКМУМУХАМЕДОВ. - В этом году на субсидирование минеральных удобрений для области предусмотрено 11,1 млрд тенге. Средств по этой программе достаточно. Работает программа льготного лизинга техники под 5%, для области на этот год предусмотрено более 45 млрд тенге. Продолжается финансирование весенних полевых работ по программе льготного кредитования. Прием заявок по программе «Кен дала» АО «Аграрная кредитная корпорация» был начат 1 октября 2025 года. На сегодня подано 446 заявок на 37,7 млрд тенге. Выдано 19 млрд тенге по 262 заявкам. Одобрены и на стадии оплаты 102 заявки на общую сумму 105 млрд тенге. Для финансирования по форвардному закупу через АО «Продкорпорация» области выделено 15 млрд тенге. На сегодня подано 124 заявки на 17,4 млрд тенге, что эквивалентно 231 тыс. т сельхозпродукции. Из них координационным советом утверждены 114 заявок на 17,2 млрд тенге, профинансировано 74 заявки на 14 млрд тенге.

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ отдельно обратил внимание на то, что сумма на форвардный закуп для костанайцев стала больше почти в три раза, в прошлом году на регион выделяли 5,4 млрд, сейчас - 15.

- Из 300 млрд тенге, предусмотренных на лизинг техники в целом по стране, 45 млрд предназначены Костанайской области. Обращаюсь к сельхозтоваропроизводителям, - сказал он, - побыстрее обновляйте за счет этих средств технику, поскольку другие регионы могут быть быстрее нас. А сумма не окончательная, может как уменьшаться, так и увеличиваться. Кто быстрее, тот больше получит.

В этом году посевные работы в области планируется провести на площади 5 131,4 млн га, из них под пшеницу планируют отвести 3 365,0 млн га, под масличные - 887 тыс. га. Из социально значимых культур намечено посеять 17,1 тыс. га гречихи, 7,5 тыс. га картофеля, 510 тыс. га овощей. По оценке акимата, такая структура все-таки демонстрирует продвижение в деле диверсификации. Например, за три года площади под масличные выросли на 30%.

Погодно-климатические условия этого года для посева складываются благоприятно. По крайней мере, в части осадков, влагозарядки почвы.

За осень и зиму по области выпало 134 мм осадков, что на 16,6 мм больше среднемноголетних значений. В южных районах - Амангельдинском, Жангельдинском, Наурзумском, Аркалыке - меньше среднего. Наибольшее количество осадков - в Денисовском, Федоровском, районе Б. Майлина, Сарыкольском, Карабалыкском и Костанайском районах. В остальных - в пределах нормы. По данным Карабалыкской СХОС, запасы продуктивной влаги перед уходом в зиму по всем агрофонам были на высоком уровне. Максимально - на зяби. На 2 марта запасы воды в снеге по всем агрофонам превышают среднемноголетние.

По данным филиала РГП «Казгидромет» по Костанайской области, во все три весенних месяца средняя температура прогнозируется на 1 градус выше нормы, количество осадков в - пределах нормы, только в мае несколько ниже нее. Но это пока неуточненные прогнозы.

На проведение весенних полевых работ области выделено 73,3 тыс. т льготного дизельного топлива с графиком поставки с марта по июнь. Конечная цена для хозяйств - не более 281 тнг/л. Операторы, правда, пока не определены. По словам Ибрагима Бекмухамедова, сейчас ведется прием документов от компаний, желающих предоставлять такую услугу.