В областном центре сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном хранении и реализации наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий и последующего обыска у задержанного были обнаружены и изъяты около 40 миллилитров экстракционного опия и 20 граммов мака с наслоениями наркотического вещества, а также медицинские шприцы и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

- По данному факту начато досудебное расследование по статье, предусматривающей ответственность за незаконное изготовление, переработку, хранение и сбыт наркотических средств, - пояснили в ведомстве. - Проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области