Какой объём пенсионных накоплений необходим для того, чтобы ежемесячно получать пенсию от 500 тысяч до 1 миллиона тенге? На этот вопрос ответили в Едином накопительном пенсионном фонде, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Согласно расчётам фонда, для получения накопительной пенсии из ЕНПФ в размере:

500 000 тенге в месяц необходимо накопить 92,3 миллиона тенге;

800 000 тенге — 147,7 миллиона тенге;

1 000 000 тенге — 184,6 миллиона тенге.

В фонде уточнили, что такие расчёты основаны на условии полного трудового стажа: 40 лет регулярных пенсионных взносов.

"Пенсионные выплаты из ЕНПФ рассчитываются по установленной методике. В первый год размер ежемесячной выплаты определяется исходя из ставки 6,5 процента от суммы накоплений, разделённой на 12 месяцев. Далее применяется ежегодная индексация 5 процентов", — говорится в ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

В качестве примера в фонде привели следующие расчёты:

при накоплениях 10 миллионов тенге пенсия составит 54 167 тенге;

50 миллионов тенге — 270 833 тенге;

100 миллионов тенге — 541 667 тенге.

При этом доля инвестиционного дохода в общем объёме пенсионных накоплений вкладчиков может составлять от 40 до 70 процентов.

В пенсионном фонде подчеркнули, что размер выплат напрямую зависит от продолжительности участия в системе и регулярности взносов.

Контекст

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили о текущем размере пенсий в Казахстане.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2026 года составил 157 843 тенге, в том числе размер солидарной пенсии — 103 931 тенге, базовой пенсии — 53 912 тенге", — сообщили в Минтруда.

Напомним: с 1 января 2026 года в Казахстане на 10 процентов проиндексированы все виды государственных пособий, а также базовые и солидарные пенсии. Индексация предусмотрена законом о республиканском бюджете на 2026–2028 годы с учётом прогнозной инфляции Национального банка.