Сборная Казахстана по боксу приняла участие в престижном международном турнире «Кубок Странджа» среди мужчин и женщин, который пошел в этом году уже в 77-й раз в столице Болгарии городе Софии.



Перед этими соревнованиями казахстанские боксеры в начале февраля завоевали 12 медалей (5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых) на 40-м международном турнире в Испании - Boxam Elite, прошедшем в городе Ла-Нусия.

«Кубок Странджа», который проводился под эгидой Международной федерации бокса World Boxing, еще называют «малым чемпионатом мира». А турнир проходит с традиционно высокой конкуренцией, в которой награды турнира этого года завоевали боксеры из 14-ти стран.

Казахстанские боксеры в общей сложности стали обладателями девяти наград (двух в мужском турнире и семи в женском), из которых четыре золотые, две серебряные и три бронзовые. Это позволило им занять второе командное место. Больше наград только у сборной Узбекистана - 17 (семь золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых).

Атакует Надежда Рябец (в красном) / Скриншот трансляции

Одну из золотых медалей в копилку сборной Казахстана принесла защищавшая честь республики в женском турнире бронзовый призер чемпионата мира 2023 года мастер спорта международного класса Надежда Рябец из Костаная. Выступая в весовой категории до 80 кг, она в финале турнира встретилась с представительницей Турции Ярен Дузтас и одержала победу единогласным решением судей.



В 2025 году в этой весовой категории на «Кубке Странджа» Жибек Жараскызы из Жамбылской области стала серебряным призером, а в 2022 году Анастасия Баязитова из Костаная завоевала «бронзу».

Надежда Рябец - победительница «Кубка Странджа» в Болгарии / Фото instagram.com/nadryabets

Кроме Надежды Рябец «золото» «Кубка Странджи» завоевали Даниял Сабит (до 50 кг) из Западно-Казахстанской области, Элина Базарова (до 54 кг) из Шымкента и Валерия Аксенова (свыше 80 кг) из Акмолинской области.



Серебряными призерами стали Фарух Токтасынов (до 70 кг) из Алматы и

Лаура Есенкельды (до 65 кг) из Шымкента.



Бронзовые награды на счету Анель Сакыш (до 54 кг) из Алматы, Валентины Хальзовой (до 75 кг) из Астаны и Дины Исламбековой (свыше 80 кг) из Шымкента.



Впереди у сильнейших казахстанских боксеров чемпионат Азии среди мужчин и женщин, который пройдет под эгидой World Boxing с 28 марта по 11 апреля в Монголии и станет ключевым этапом подготовки к XX летним Азиатским играм (Нагоя, Япония, 19 сентября - 4 октября).