Наши читатели сообщили, что сегодня, 3 марта, около 12:30 в Рудном во дворе жилого дома в районе ул. 50 лет Октября (вблизи магазина «Фокус») автомобиль наехал на ребёнка.

Изображение сгенерировано с помощью нейросети

По их словам, водитель «ГАЗели» двигался задним ходом и совершил наезд на двухлетнюю девочку. Пятилетний мальчик, находившийся рядом, успел отскочить и не пострадал. Их мать потеряла сознание и была госпитализирована.

В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили "НГ", что по факту происшествия начато досудебное расследование.

- По предварительным данным, водитель автомобиля "ГАЗель", осуществляя движение задним ходом во дворе одного из жилых домов, допустил наезд на ребёнка, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Полиция призывает водителей быть предельно внимательными при движении во дворах и жилых массивах, особенно при маневрировании задним ходом.

«НГ» также обратилась за комментарием в пресс-службу управления здравоохранения акимата Костанайской области. Ответ на момент публикации не поступил.