В последние дни зимы на паркете СРК «Костанай» прошли стартовые матчи четвертого круга XXXIV чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между костанайским «Тоболом» и «Алматинским Легионом».

Адильбек Битенов и Павел Ильин начинают атаку «Тобола» / Фото nbf.kz

Для БК «Тобол» они стали заключительными домашними играми в рамках регулярного чемпионата. До этого противостояния команды провели три двухматчевые серии, в которых алматинский клуб был сильнее и на своем паркете - на старте чемпионата (95:58 и 105:60) и в начале этого года (125:89 и 105:56), и в гостевых матчах (105:63 и 103:62).

В стартовой пятерке «Тобола» на седьмой матч с «Алматинским Легионом» вышли Павел Ильин, Адильбек Битенов, Антон Быков, Рустам Валиев и Михаил Сыч.

Начало поединка прошло с небольшим преимуществом гостей. Уступая к экватору первой четверти 7:8, хозяева во второй половине игрового отрезка сумели оторваться от соперника на пять очков -15:10, но за минуту до его окончания счет сравнялся 17:17, а вторую четверть «Тобол» начал в роли догоняющих -17:20.

События во второй четверти разворачивались очень быстро. Через минуту после ее начала отставание выросло до восьми очков - 17:25. А еще через полторы минуты впереди были уже хозяева - 26:25. Затем команды несколько раз сменили друг друга на посту лидера, дважды счет становился равным, и все же на большой перерыв «Тобол» ушел в роли лидера - 41:39.

В третьей десятиминутке борьба на площадке стала еще упорней, и в результате костанайский клуб уступал перед заключительной четвертью всего одно очко -59:60.

Начало четвертого игрового отрезка прошло в том же ключе, и «Тобол» дважды выходил вперед. Но концовка матча осталась за гостями, и костанайский клуб потерпел седьмое поражение от алматинских баскетболистов - 72:84 (17:20, 24:19, 18:21, 13:24).

В этой игре сразу два игрока «Тобола» записали на свой счет дабл-даблы. Это признанный лучшим игроком матча Антон Быков, набравший 24 очка и совершивший 16 подборов, а также Павел Ильин, в активе которого 12 набранных очков и 11 совершенных подборов. Также очки в копилку команды принесли Рустам Валиев - 10, Адильбек Битенов и Михаил Сыч - по 9, Дарим Султанов и Тимур Валиев - по 4.

С мячом лучший игрок матчей с «Алматинским Легионом» Антон Быков / Фото nbf.kz

В стартовой пятерке на второй матч главный тренер «Тобола» Тимур Султанов сделал лишь одну замену - вместо Адильбека Битенова на паркет вышел Дарим Султанов.

Эта встреча прошла с тем же накалом страстей и с той же упорной борьбой на площадке, как накануне. По ходу первой четверти это отражал и счет, четырежды становившийся равным. Был он таковым и за минуту до ее окончания. Но к началу второго игрового отрезка хозяева вновь уступали - 18:21.

По итогам второй четверти «Тоболу», как и в первом матче, удалось не только догнать гостей, но уйти на большой перерыв лидером - 42:38.

Несмотря на все старания соперника, хозяева сохранили лидирующие позиции и после третьего игрового отрезка, опережая алматинцев перед заключительной десятиминуткой на семь очков - 65:58.

Баскетболисты «Алматинского легиона» приложили немало усилий, чтобы переломить ход встречи. И в какой-то степени им это удалось - они даже вышли победителями в четвертой четверти, но с минимальным преимущество. Однако этого не хватило для общей победы, которую, порадовав своих болельщиков в последней домашней игре, в итоге одержал «Тобол» - 79:73 (18:21, 24:17, 23:20, 14:15).

Лучшим игроком этого матча (MVP) вновь был признан Антон Быков, который покидал площадку лишь на полторы минуты, снова записав на свой счет дабл-дабл с 30-ю набранными очками и 19-ю совершенными подборами. Результативными действиями отметились проведшие на паркете без замен все 40 минут Павел Ильин, набравший 20 очков, Дарим Султанов - 14 и Рустам Валиев - 10, а также Адиль Султанов - 3 и Михаил Сыч - 2.

Оставшиеся в регулярном чемпионате три противостояния БК «Тобол» проведет в столице республики - с БК «Астана» (15 и 16 марта), в Актау - с БК «Каспий» (19 и 20 марта) и в Атырау - с БК «Барсы Атырау» (23 и 24 марта).