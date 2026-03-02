Рудненский клуб, дважды неожиданно проиграв в чемпионате Казахстана по футзалу сезона-2025/2026 в Караганде местному «Тулпару» с одинаковым счетом 3:5, следующие матчи вновь проводил в этом же городе, но уже на паркете другого спорткомплекса и с другой командой.

На счету лучшего бомбардира «Аята» Жеже уже 28 голов / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Игры 27-го и 28-го туров прошли на паркете спортивного комплекса «Аманат». «Караганда» располагалась в турнирной таблице ниже своих земляков, занимая девятое место с 26-ю набранными очками в 26 турах и отставая от «Аята» (пятое место) на 22 очка. Однако в первом круге эта команда сумела отобрать очки у рудничан, одержав победу во втором гостевом поединке с минимальным счетом (1:0) после поражения в первом (2:5).

Похоже, что всю свою злость за поражения в Караганде «Аят» выплеснул на «Караганде» уже в первом матче, забив по четыре безответных гола в каждом тайме.

Счет на второй минуте встречи открыл защитник рудненского клуба Ерсултан Сагындыков. Через две минуты отличился лучший бомбардир команды Жеже. На 15-й минуте капитана рудничан Азат Валиулин сделал счет разгромным, а перед самым перерывом дебютный гол в составе «Аята» забил бразилец Део.

В середине второго тайма Валиуллин оформил дубль, а на 34-й минуте второй дубль в матче записал на свой счет Сагындыков. Через две минуты и Жеже стал автором дубля, а еще через две минуты Заур Гайдаржи поставил точку в матче - поражение «Караганды» со счетом 0:8.

Во втором поединке также было забито восемь голов, только на этот раз дважды смогли отличиться и хозяева.

Счет на 7-й минуте открыл вратарь «Аята» Джексон Сант'Анна, совершив, как заправский форвард, сольный проход по левому краю площадки. Гайдаржи на 15-й минуте удвоил преимущество гостей, а на третьей минуте второго тайма после передачи Жеже и оформил дубль, доведя счет до разгромного - 3:0.

Затем оформил дубль Жеже, дважды отличившись на 25-й и 35-й минутах. Причем во втором моменте он поразил дальним ударом пустые ворота хозяев, игравших с пятью полевыми игроками.

Через три минуты гол престижа забил защитник карагандинцев Руслан Туткышев, вышедший на площадку в качестве пятого полевого игрока вместо вратаря Александра Рушинаса. Но уже через 20 секунд рудничане ответили голом Ивана Марахова. А за полторы минуты до окончания встречи еще раз отличились продолжавшие играть с пятью полевыми игроками хозяева. Автором гола стал защитник карагандинцев Елдос Шарафинов, установивший окончательный счет - 2:6, второе подряд поражение «Караганды».

После двух побед «Аят» сумел опередить в турнирной таблице «Атырау», который уступил в первом домашнем матче одному из аутсайдеров чемпионата «Жетысу» - 1:2, а затем взял сокрушительный реванш - 10:1.

Потерял очки и идущий третьим «Актобе», проигравший на своем паркете в первом матче обидчику рудничан «Тулпару», причем с таким же счетом - 3:5, но сумевший реабилитироваться во втором - 4:1. Две непростые обеды одержал в этих турах «Каспий», переигравший «Астану» - 4:3 и 2:1.

По шесть очков на счету лидеров чемпионата: «Семея», встречавшегося дома с «Байтереком» (7:3 и 3:1), и «Кайрата», не оставившего шансов в Алматы «Шымкенту» (8:3 и 8:1).

Героем туров был признан Жеже, оформивший по дублю в каждом из матчей и добавивший к четырем голам еще и три результативные передачи, доведя свою статистику в чемпионате до 28-ми голов и 20-ти голевых передач.

В следующих турах «Аят» на своем паркете 9 и 10 марта будет принимать «Актобе», опережающий рудничан на 10 очков.