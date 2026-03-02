В отношении лиц, упомянутых в публикации Telegram-канала HALYQSTAN о возможной передаче крупной взятки в Костанайской академии МВД им. Шракбека Кабылбаева, расследуется уголовное дело. Об этом в ответе на запрос «НГ» сообщила пресс-служба МВД РК.

Ранее Telegram-канал со ссылкой на источник сообщил, что восстановленный в правах Ермек ЖАУНЫШБАЕВ, который ровно год назад качал права на трассе в Костанайской области, якобы выступил посредником при передаче крупной суммы - десятков тысяч долларов - заместителю начальника академии. По данным канала, средства могли быть собраны среди слушателей за успешную сдачу экзаменов. Официальных комментариев от силовых структур на тот момент не публиковалось.

В пресс-службе МВД РК подтвердили факт расследования.

- В отношении указанных в запросе лиц расследуется уголовное дело. В ходе досудебного расследования указанные лица с санкции суда взяты под стражу, - пояснили в ведомстве. - По результатам служебного расследования они уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Заместитель начальника академии Ерлан АХМЕТОВ в ответе на запрос «НГ» также сослался на эту же норму законодательства. Иных комментариев учебное заведение не предоставило.

Ранее "НГ" сообщала, что весной прошлого года Жаунышбаев после публикации видео о его конфликте с полицейскими на трассе в Костанайской области был отчислен из академии и уволен из органов внутренних дел, но позже через суд добился частичной отмены наказания и приказ об отчислении из академии был отменен.

Фото из архива "НГ"