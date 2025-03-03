Разговор на повышенных тонах между водителем Lexus и сотрудником патрульной службы в редакцию «НГ» прислал читатель. Автомобиль 600-й модели с номерами «777 OQO 10» был остановлен на одной из дорог региона. Видео, судя по кадрам, было снято на видеорегистратор служебной машины.

Водителю дорогого внедорожника не понравилось, что его остановили за превышение скорости, и свой разговор с правоохранителями он начал с претензий:

- Че ты гоняешься? Номера запоминай! Ты недавно работаешь?

- Три года.

- Что ты *** (врешь – «НГ»)? Я полтора года не работаю всего лишь!

- Ты работал в ГАИ?

- Я работал там больше, чем ты работал. Одиннадцать лет проработал.

- Можно же остановиться, у тебя превышение.

- Ты номера запоминай, учись!

- Какие номера?

- ГАИшные.

- Не пробивается ничего у тебя.

После диалога водитель Lexus возвращается к своей машине.

В департаменте полиции Костанайской области сегодня, 3 марта, сообщили, что автомобиль остановили месяц назад, 4 февраля, на автодороге Костанай - Аулиеколь – Сурган.

- Проводится служебная проверка, - прокомментировали видеозапись в ведомстве. - По решению дисциплинарной комиссии оба сотрудника патрульной службы, допустившие увод от ответственности виновного водителя, освобождены от занимаемых должностей.

Водитель внедорожника, пояснили в ДП, является слушателем магистратуры Костанайской академии МВД РК.

- Вопрос о строгой ответственности водителя, вплоть до увольнения, будет рассмотрен по итогам проверки, - заявили в полиции. - Департамент полиции занимает жесткую и принципиальную позицию: подобные нарушения недопустимы и будут пресекаться безоговорочно.

«НГ» также обратилась в Костанайскую академию МВД с предложением прокомментировать инцидент и дополнительно сообщить о принятых мерах в отношении водителя. Ждем ответа.