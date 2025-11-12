В марте 2025 года в костанайской академии МВД имени Шрабека Кабылбаева сообщили, что по результатам служебной проверки их магистрант за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, отчислен и уволен из органов внутренних дел.

Однако Ермек ЖУАНЫШБАЕВ обратился с иском в Костанайский городской суд и добился отмены наказания. Решение вынесли 25 июня, но внимание на него журналисты обратили только сейчас.

Корреспондент "НГ" изучил решение суда. Водитель Lexus Жуанышбаев в иске указал 6 требований. Он просил не только признать незаконным и отменить заключение служебного расследования и восстановить его в органах внутренних дел, но и взыскать заработную плату за время вынужденного прогула.

Напомним, разговор на повышенных тонах между водителем Lexus 600-й модели с номерами «777 OQO 10» и сотрудником патрульной службы произошел 4 февраля 2025 года на автодороге «Костанай - Аулиеколь - Сурган». Водителю внедорожника не понравилось, что его остановили за превышение скорости, и свой разговор с правоохранителями он начал с претензий.

В решении Костанайского городского суда указано, что Ермек Жуанышбаев, как начальник отделения административной полиции отдела полиции Костанайского район, а был откомандирован в Академию МВД на учебу в магистратуру в августе 2023 года.

- Иск мотивирован тем, что истец подчинился требованиям сотрудников полиции об остановке, которые не требовали предъявление каких-либо документов, - говорится в описательной части решения суда, - он не представлялся инспекторам сотрудником полиции и не предъявлял служебного удостоверения, место остановки он покинул по разрешению инспекторов. Не установлено со стороны истца неповиновение, нарушение скоростного режима, отсутствует запись видеорегистратора экипажа патрульной полиции, нагрудных видеожетонов, служебного планшета сотрудников полиции.

В суд представили заключение экспертизы, которая установила, что опубликованная в СМИ видеозапись является переснятой с экрана неустановленного устройства, в которой имеются признаки монтажа и изменений с вероятным редактированием звуковой дорожки путем применения сторонних программных обеспечений для аудио/видеомонтажа.

Жуанышбаев в суде сообщил, что на видео действительно он, и подтвердил, что в разговоре с полицейскими нецензурно выразился. Но с результатами служебного расследования он не согласен. Его защитники настаивали, что академия не имела права увольнять Жуанышбаева со службы. Иск поддержал и участвовавший в деле прокурор.

Представитель департамента полиции Костанайской области, который в суде выступал в качестве третьего лица, подтвердил, что академия не обладала полномочиями увольнять, а должна была лишь уведомить департамент об отчислении.

- Служебное расследование проведено и окончено в период нахождения истца на листе нетрудоспособности, - мотивировала свое решение судья Рыскуль БЕГЕЖАНОВА. - Не предоставлено истцу право дачи письменного объяснения по существу проводимого служебного расследования, заявления ходатайств, представления доказательств, документов, ознакомления с заключением по окончании служебного расследования и другими материалами. Доводы представителя ответчика о поступивших обращениях по поводу распространенной видеозаписи в социальных сетях с участием истца, общественном негативном резонансе не упрощают процедуру расследования дисциплинарного проступка и не могут являться основанием умаления прав и интересов обучающегося лица.

Также судья отметила, что представитель ответчика не опроверг доводы истца об отчислении из академии при отсутствии решения дисциплинарной комиссии. Академия могла отчислить Жуанышбаева, но не могла его уволить из органов.

Суд удовлетворил иск частично. Признал незаконным заключение служебного расследования, проведенного в Академии МВД. Признал незаконным и отменил: приказ о наложении дисциплинарного взыскания, приказ об отчислении из числа магистрантов, приказ об увольнении из органов внутренних дел. Кроме того с учебного заведения взыщут оклад Жуанышбаева за пропущенное время обучения в размере 631 417 тенге.

Суд отказался удовлетворять требования о восстановлении на учебе и допуске к прохождению стажировки. А также отказался восстанавливать его в органах внутренних дел. Однако это не означает, что истец не сможет вернуться к учебе.

- Заявленные требования о восстановлении на учебе, допуске к прохождению стажировки, итоговой аттестации являются излишними, поскольку при отмене приказа об отчислении ответчик в соответствии с контрактом от 22 августа 2023 года должен выполнить свои обязательства по организации и обучения магистранта, - разъяснила судья Бегежанова. - Поскольку приказ об увольнении истца из органов внутренних дел вынесен ответчиком в превышение его полномочий, такой акт является по сути ничтожным, не влекущим каких-либо правовых последствий.

Фото из архива "НГ"





