Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Жительница Костаная Екатерина ВИТОВСКАЯ жалуется на неудобный дуэт по ул. Каирбекова - пешеходные переходы рядом с автобусными остановками:

Нормально ли устанавливать пешеходные переходы на остановках впереди автобуса?

- Хотелось бы узнать, это нормально устанавливать пешеходные переходы на остановках впереди автобуса? Это по ул. Каирбекова на теплицах. И недавно поставили такой же знак на остановке по ул. Каирбекова, где раньше был троллейбусный парк. Едешь со стороны ул. Джамбула, автобус остановился на остановке и закрыл собой пешеходов. Едешь и выглядываешь, а дети из-за автобуса сразу там выбегают. Почему они не поставили знаки перед остановкой? Ведь транспортные средства нужно обходить сзади, чтобы пешеходы и водители видели друг друга. А тут все идут и не видят из-за автобуса.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее мы публиковали сообщение об участке на пересечении пр. Абая и ул. Арстанбекова в Костанае.

- А конкретно - о выезде со двора дома № 2 «А» по пр. Абая на проспект со стороны школы Olzha high school, - писал читатель Руслан ЖУЛТАЕВ. - Раньше на этом выезде стоял знак «Движение только направо», недавно этот знак убрали, и теперь машины, выезжающие с этого двора, едут прямо и поворачивают налево, в сторону автовокзала, хотя раньше этого делать было нельзя. Водители, едущие с ул. Арстанбекова и поворачивающие налево, на пр. Абая, привыкли поворачивать, не уступая идущим со двора машинам, создаются аварийные ситуации. Все же мне кажется, что ранее правильно знак стоял, и это неравнозначный перекресток для машин, выезжающих со двора.

В департаменте полиции ответили:

- По результатам проведенного обследования, сообщаем, что в адрес ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» направлено предписание № 492 от 12 декабря 2025 года об установке дорожных знаков 4.1.2 «Движение направо» по адресу пр. Абая, 2 «А».

В отделе ЖКХ пояснили:

- Принято решение об установке вышеуказанного дорожного знака на данном участке до конца текущего года.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

