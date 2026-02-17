Казахстанцам продавали бесплатные и просроченные лекарства: список препаратов
В Казахстане в аптеках продавали препараты, которые бесплатно должны выдавать пациентам. О каких именно лекарствах идёт речь, корреспонденту TengriHealth рассказали в Комитете медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.
Фото:depositphotos.com
Что показала система и как работает маркировка
Система маркировки лекарств, которую запустили в Казахстане летом 2024 года, выявила продажу просроченных лекарств и бесплатных препаратов в рознице.
В пресс-службе Комитета фармконтроля нам объяснили, что с 1 июля 2024 года на каждую упаковку лекарства наносят уникальный штрихкод, который не может повторяться.
"Код присваивают на производстве и отечественным, и импортным препаратам. Лекарство поступает на рынок уже промаркированным. Специалисты видят, кто его ввёз, куда его доставили и кому передали", — пояснили в комитете.
Маркируют все медикаменты. Те, которые продают в розничных аптеках, и предназначенные для бесплатного обеспечения пациентов в поликлиниках и стационарах, последние закупает единый дистрибьютор "СК-Фармация".
Благодаря специальной аналитической платформе можно проследить весь путь препарата: из системы его выводят после выдачи пациенту.
Где нашли нарушения
После того как система мониторинга выявила нарушения, в Комитете медфармконтроля провели проверки и сообщили о фактах перепродажи в розничных аптеках лекарств, которые закупали через "СК-Фармация" и должны были бесплатно выдавать пациентам.
"На сегодняшний день департаментами проведены внеплановые проверки 74 объектов: 31 привлечены к административной ответственности на общую сумму 12 336 650 тенге, 43 объектам выданы предписания об устранении выявленных нарушений", — говорится в сообщении.
В списке препаратов стандартные растворы для капельниц, для лечения повышенного давления, сахарного диабета, кашля, антибиотики, противовоспалительные и другие.
Как бесплатные лекарства попадали в продажу
В комитете рассказали, чаще всего представители аптек, в которых выявили нарушения, объясняли, что лекарства приносят сами пациенты.
Дело в том, что некоторые люди с хроническими заболеваниями бесплатно получают таблетки в поликлиниках, но не принимают их. Им приходится самостоятельно покупать другие препараты.
По словам представителей комитета, эта самая распространённая версия появления лекарств, закупленных за счёт госбюджета, в розничной продаже.
"В одном из случаев пациент, который состоял на диспансерном учёте по артериальной гипертензии, владел несколькими аптеками. Он получал таблетки и перепродавал их в своих же торговых точках", — привели пример в комитете.
Отметим, что розничные аптеки по закону не имеют права принимать лекарства от частных лиц. Они могут закупать препараты только у лицензированных компаний.
Доказать, что в этих схемах задействованы сами стационары или поликлиники, в которые медикаменты поступают из "СК-Фармации", сложно.
"Мы не смогли установить факты передачи со стороны медорганизаций. А установить личность пациентов, которые якобы приносят медикаменты, тоже непросто, их защищает закон о персональных данных", — сообщили в ведомстве.
Сейчас в комитете планируют проводить проверки совместно с правоохранительными органами, чтобы полностью раскрыть схемы перепродажи лекарств и иметь возможность привлекать нарушителей по статье Уголовного кодекса, связанной с растратой.
От штрафов к уголовным делам
По данным Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров, в общей сложности за последний год система выявила продажу более 15 тысяч упаковок лекарств, которые государство закупило для бесплатной выдачи пациентам.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.