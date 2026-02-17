В Казахстане в аптеках продавали препараты, которые бесплатно должны выдавать пациентам. О каких именно лекарствах идёт речь, корреспонденту TengriHealth рассказали в Комитете медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.

Фото:depositphotos.com

Что показала система и как работает маркировка

Система маркировки лекарств, которую запустили в Казахстане летом 2024 года, выявила продажу просроченных лекарств и бесплатных препаратов в рознице.

В пресс-службе Комитета фармконтроля нам объяснили, что с 1 июля 2024 года на каждую упаковку лекарства наносят уникальный штрихкод, который не может повторяться.

"Код присваивают на производстве и отечественным, и импортным препаратам. Лекарство поступает на рынок уже промаркированным. Специалисты видят, кто его ввёз, куда его доставили и кому передали", — пояснили в комитете.

Маркируют все медикаменты. Те, которые продают в розничных аптеках, и предназначенные для бесплатного обеспечения пациентов в поликлиниках и стационарах, последние закупает единый дистрибьютор "СК-Фармация".

Благодаря специальной аналитической платформе можно проследить весь путь препарата: из системы его выводят после выдачи пациенту.

Где нашли нарушения

После того как система мониторинга выявила нарушения, в Комитете медфармконтроля провели проверки и сообщили о фактах перепродажи в розничных аптеках лекарств, которые закупали через "СК-Фармация" и должны были бесплатно выдавать пациентам.

"На сегодняшний день департаментами проведены внеплановые проверки 74 объектов: 31 привлечены к административной ответственности на общую сумму 12 336 650 тенге, 43 объектам выданы предписания об устранении выявленных нарушений", — говорится в сообщении.

В списке препаратов стандартные растворы для капельниц, для лечения повышенного давления, сахарного диабета, кашля, антибиотики, противовоспалительные и другие.

Как бесплатные лекарства попадали в продажу

В комитете рассказали, чаще всего представители аптек, в которых выявили нарушения, объясняли, что лекарства приносят сами пациенты.

Дело в том, что некоторые люди с хроническими заболеваниями бесплатно получают таблетки в поликлиниках, но не принимают их. Им приходится самостоятельно покупать другие препараты.

По словам представителей комитета, эта самая распространённая версия появления лекарств, закупленных за счёт госбюджета, в розничной продаже.

"В одном из случаев пациент, который состоял на диспансерном учёте по артериальной гипертензии, владел несколькими аптеками. Он получал таблетки и перепродавал их в своих же торговых точках", — привели пример в комитете.

Отметим, что розничные аптеки по закону не имеют права принимать лекарства от частных лиц. Они могут закупать препараты только у лицензированных компаний.

Доказать, что в этих схемах задействованы сами стационары или поликлиники, в которые медикаменты поступают из "СК-Фармации", сложно.

"Мы не смогли установить факты передачи со стороны медорганизаций. А установить личность пациентов, которые якобы приносят медикаменты, тоже непросто, их защищает закон о персональных данных", — сообщили в ведомстве.

Сейчас в комитете планируют проводить проверки совместно с правоохранительными органами, чтобы полностью раскрыть схемы перепродажи лекарств и иметь возможность привлекать нарушителей по статье Уголовного кодекса, связанной с растратой.

От штрафов к уголовным делам

По данным Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров, в общей сложности за последний год система выявила продажу более 15 тысяч упаковок лекарств, которые государство закупило для бесплатной выдачи пациентам.