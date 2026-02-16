Комитет национальной безопасности Казахстана начал проверочные мероприятия в отношении Нурлана Сабурова. Об этом сообщили в пресс-службе комитета, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео

Что произошло

Редакция Tengrinews.kz направила в КНБ запрос по поводу того, проводилась ли в отношении Сабурова проверка на предмет возможных нарушений уголовного законодательства, включая статью 170 Уголовного кодекса.

Справка: Статья 170 Уголовного кодекса – это "Наёмничество". Под ним понимают вербовку, обучение, финансирование или использование людей в войне, вооружённых действиях или попытках свергнуть власть и нарушить территориальную целостность страны. За это предусмотрено от 7 до 12 лет лишения свободы.

"Информация принята к сведению, проводятся проверочные мероприятия", — ответили в КНБ.

В последние дни в сети активно распространяют видео о том, что Нурлан Сабуров, предположительно, материально помогал российским военным.

Контекст

Ранее стало известно, что популярному казахстанскому комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Сообщается, что решение принято "в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей".

Комика остановили в московском аэропорту Внуково, после того как он вернулся из Дубая. Сабуров отказался от бесплатной депортации в Дубай и купил билет в Казахстан. Утром 7 февраля он прибыл в Алматы.

По словам юриста Александра Хаминского, Сабуров сможет снять запрет на въезд в Россию, если публично изменит позицию по российской политике. Юрист заявил, что решение запретить комику въезжать в Россию вызвано публичной критикой войны России против Украины со стороны Сабурова, его "антироссийскими высказываниями, а также систематическими нарушениями миграционного и налогового законодательства".

8 февраля Нурлан Сабуров впервые прокомментировал запрет на въезд в Россию. В сторис Instagram он сообщил, что не будет обсуждать ситуацию публично — этим займутся юристы

Комментарий МИД Казахстана

Ситуацию вокруг Сабурова также прокомментировали в Министерстве иностранных дел Казахстана.

"Здесь ситуация простая. Человек является гражданином Казахстана. Если Российская Федерация приняла такое решение в отношении него, то это внутреннее решение страны, регламентированное их законодательством. Поэтому комментировать, какие решения принимает третье государство, тяжело", — сказал заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев.

По его словам, подобные запреты не являются уникальными.

"Я думаю, он не первый и не последний, кому запрещают въезд в ту или иную страну на определённый срок", — отметил замминистра.

Бакаев добавил, что такие вопросы решаются каждым человеком в индивидуальном порядке. При необходимости гражданин может нанять адвокатов или юристов и оспорить решение в стране, которая ввела запрет.

Отвечая на вопрос об имуществе Сабурова в России, замминистра заявил, что такие вопросы также регулируются законодательством страны, в которой оно находится, и решаются через её суды и уполномоченные органы.