Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Москвы - СМИ
19 мая 2025, 19:30 | Общество
Казахстанского комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево в Москве. Об этом сообщили сразу несколько крупных российских СМИ, передает Tengri Life.
Кадр из видео
Как сообщают издания, артист нарушил миграционное законодательство. Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей - около 32 тысяч тенге.
В установленные сроки Сабурову придется покинуть страну. При этом запрета на обратный въезд нет.
Менеджер Нурлана Сабурова отказался от комментариев журналисту Tengri Life.
Напомним, ранее "НГ" сообщала, что уроженка Костаная в лонг-лист "30 до 30" российского Forbes. В 2020 году Нурлан Сабуров также входил в данный рейтинг. Он был в категории «новые медиа».
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