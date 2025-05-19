Казахстанского комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево в Москве. Об этом сообщили сразу несколько крупных российских СМИ, передает Tengri Life.

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Как сообщают издания, артист нарушил миграционное законодательство. Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей - около 32 тысяч тенге.

В установленные сроки Сабурову придется покинуть страну. При этом запрета на обратный въезд нет.

Менеджер Нурлана Сабурова отказался от комментариев журналисту Tengri Life.