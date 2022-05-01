Гражданка Казахстана Яна Ким вошла в лонг-лист 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет российского Forbes. Она основательница и генеральный директор медицинского стартапа EVA Lab, который помогает выявлять рак желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях. Яна Ким рассказала Kursiv.media о своем проекте, о планах по выходу на международные рынки, о влиянии антироссийских санкций.

Фото предоставлено Яной Ким

Яна Ким родом из Костаная. После школы она окончила Назарбаев Университет по специальности «Интеллектуальные системы», затем в 2016 году поступила в Южно-Уральский государственный университет в Челябинске.

«Живу и работаю тут уже шесть лет, хотя связи с родиной не теряю. Идея проекта возникла в 2021 году, мы быстро разработали первый прототип и представили его врачам-эндоскопистам из Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Врачи высоко оценили разработку и ее перспективы для медицины, поэтому мы приступили к разработке полноценного MVP (минимально жизнеспособный продукт — прим. ред.)», — рассказала она.

По ее словам, суть проекта заключается в применении обученного алгоритма компьютерного зрения для анализа эндоскопического изображения, получаемого в режиме реального времени с эндоскопа для выявления ранних признаков онкологии. Использование данной технологии позволяет повысить выявляемость колоректального рака на ранних стадиях с 68% до 95% за счет минимизации человеческого фактора: пропусков по невнимательности, отвлечению, недостатку опыта. Также она добавила, что колоректальный рак — это один самых актуальных вызовов современной медицины. Он занимает третье место в мире по заболеваемости и второе место по смертности среди всех видов рака среди мужчин и женщин.

«Наша разработка помимо повышения качества также позволит увеличить покрытие населения скринингами за счет сокращения времени процедуры и повышения шансов на качественную диагностику даже малоопытными специалистами. В рейтинг я попала, думаю, благодаря высокой социальной значимости проекта. Для меня это весьма значимое событие, так как это своего рода признание от бизнес-сообщества. Надеюсь, это поможет в продвижении проекта», — сказала основатель EVA Lab.

В разговоре с Kursiv.media Яна Ким также заявила, что не планирует менять гражданство Казахстана и сообщила о планах по выходу на международные рынки.

«У нас есть планы по выходу на международные рынки, в том числе очень хотелось бы и в Казахстан. Для этого мы готовим досье для получения регистрационного удостоверения ЕАС», — сказала она.

Яна Ким отметила, что ее компания EVA Lab не пострадала от антироссийских санкций напрямую, но некоторые планы поменялись. «Мы планировали привлечь инвестиции от Bayer и AstraZeneca, однако они прекратили инвестиции в России», — резюмировала она.

В методологии Forbes говорится, что лонг-лист из 100 номинантов формировался с помощью экспертов, имеющих вес в той или иной сфере. В июне будут выбраны 30 самых перспективных россиян до 30 лет – по три лауреата в каждой из категорий. Всего их 10: «предприниматели», «финансы и инвестиции», «наука и технологии», «управление», «спорт и киберспорт», «социальные практики», «новые медиа», «музыка», «искусство», «мода и дизайн».

В 2021 году в рейтинг «30 до 30» вошел диджей из Аксу Иманбек Зейкенов. В марте 2021 года он получил премию Grammy за ремикс на композицию Roses певца Saint Jhn.

В 2020 году казахстанский стендап-комик, который живет в России, Нурлан Сабуров также входил в данный рейтинг. Он был в категории «новые медиа».