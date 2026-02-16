Читатели сообщили "НГ", что сегодня, 16 февраля, рейс FS7141 авиакомпании Fly Arystan по маршруту Алматы - Костанай задержан. На сайте авиакомпании указано, что изначально вылет был запланирован на 14:20, затем расписание обновили на 17:00. Фактический вылет состоялся в 15:53. Ожидаемое прибытие в Костанай по данным сайта - 18:29, а согласно информации аэропорта Костаная - 20:40.





По данным сервиса Flightradar24, видно, что примерно через 30 минут после вылета из аэропорта Алматы, самолёт совершил разворот и вернулся в аэропорт вылета. Причины задержки рейса в аэропорту Костаная неизвестны.

В call-centre FlyArystan попросили обратиться с официальным комментарием, что "НГ" сделает в ближайшее время.

Скриншоты с сайта Flightradar24