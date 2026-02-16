Больше десятка районов Костаная временно останутся без электроэнергии на этой неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 16 по 20 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе компания запланировала работы в двенадцати районах областного центра.
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП-Астыкжан (работы на ТП)
16 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00
- Магазин «Астыкжан» по пр. Абая, 1.
ТП-611 (работы на ТП)
16 февраля 2026 года с 10:00 до 13:00
- ИП Карабаева – минимаркет,
- ТОО «Мырза-Хан» по ул. Баймагамбетова, 3/2,
- ИП Исмагулов, СТО.
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова, 3 д,3 б,3/5,
- ул. Садовая, 75/9, 75/10.
ТП-253 (работы на ВЛ)
16 и 17 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- Детский сад «Мирель» по ул. Центральная, 22 а,
- кафе по ул. Зеленая, 7.
Частный сектор:
- ул. Центральная, 4-22, 22 а, 5/1, 7/1, 7/2, 8/1, 9/1, 9/2, 9а,
- ул. Зеленая, 1-7,
- ул. Садовая, 1/1, 3/1, 19/7, 75/5, 75/7,
- ул. Челябинская, 5, 21/1, 21/3,
- ул. Баумана, 21/6.
ТП-9 (работы на ТП)
17 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- ТОО «Шуак-2010»,
- ТОО «Сервис КСТ»,
- ИП Хамзина,
- ИП Деркач,
- ИП Цветинский,
- ИП Муздубаева,
- магазин «Мечта»,
- «Родос».
Спальный сектор:
- ул. Уральская, 23.
ул. Дорожников (промзона) (работы на ВЛ)
17 февраля 2026 года с 10:00 до 16:00
- АвтоЦон,
- ИП Коянбаева,
- ИП Федоров,
- ИП Жалкенов,
- ТОО «Гелиос»,
- ТОО «Мир пласт»,
- ТОО «Металл-Инвест Атырау»,
- ТОО «Костанайшингторг»,
- ТОО «Люкс-2016»,
- ТОО «Фабий»,
- ТОО «Партнер»,
- ИП Брунер,
- ТОО «Декор-трейд»,
- ИП Игликов,
- ИП Парутин,
- ИП Божко,
- ТОО «+АВД»,
- ИП Исенбаев,
- ИП Аветисян,
- ТОО «Сапа +»,
- ИП Байзаков.
ТП-19 (работы на ТП)
17 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- ИП Гиязов,
- магазин «Анара»,
- «Весна».
Спальный сектор:
- ул. Дощанова 145-149, 145 а, 145 б, 145/6, 145/7, 186.
ТП-91 (работы на ТП)
18 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- Клиника «Коктем»,
- детский сад по ул. Летунова, 77,
- ресторан «Тумар»,
- ТРК «Алау»,
- ТД «Президент»,
- ТД «Абди»,
- ИП Зорин,
- магазины «Консул»,
- «Комильфо»,
- спортзал «Рекорд».
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби, 91,
- ул. Чехова, 125,
- ул. Шаяхметова, 88,
- пр. Тауельсиздик, 115,135,135/1.
ТП-572 (работы на ВЛ)
18 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- Магазин «Бек»,
- детская студия «Вундеркинд».
Частный сектор:
- ул. 5 Декабря, 1-65,
- ул. Алтынсарина, 13-93, 59/1-59/14,
- ул. Л. Беды, 25-57,
- ул. Кооперативная, 44-59,
- ул. Фролова, 74-102,
- ул. Островского, 16-26,
- ул. Наримановская, 59-90.
Светофор:
- ул. Алтынсарина – пр. Абая,
- Пр. Абая – ул. Л.Беды.
ТП-107 (работы на ТП)
19 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- ТОО «Маренго»,
- ИП Баязитова,
- ИП Утятникова,
- ТОО «Милхленд»,
- магазин «Кораблик»,
- «Асель».
Частный сектор:
- ул. Бородина 184-196, 184 а, 186 а.
Спальный сектор:
- ул. Шаяхметова 165, 167, 169, 171.
Светофор:
- ул. Бородина – ул. Шипина.
РП-10 № 1 (промзона, ул. Ш.Жанибек батыра) (работы на ВЛ)
19 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- ТОО «Нурай Строй»,
- ТОО «Карьер- комплект»,
- ТОО «Дельта С»,
- ТОО «Евразия групп Казахстан»,
- ИП Балабекова,
- ТОО «Агро-лига»,
- ТОО «Технополис»,
- ТОО «Полистерол»,
- ИП Буколов,
- сервис-центр «Ростсельмаш»,
- магазин «Салем»,
- РКБ «Альянс-групп»,
- ТОО «Бест» - склады,
- ИП Искаков,
- ИП Комета,
- ТОО «Экоэкспертсервис».
Светофор:
- ул. Ш. Жанибек батыра – Аэропорт - в сторону новой дороги .
ТП-111 (работы на ВЛ)
19 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. С. Нурмухамбетова, 101-119, 105/1-105/7, 107/5-107/12,
- пр. Н. Назарбаева, 161-185,
- ул. Майлина, 56-76.
ТП-Кирзавод № 2 (ул. Узкоколейная, промзона) (работы на ВЛ)
20 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- ТОО «Шаруа»,
- дачи «Садовод-Строитель»,
- ТОО «Полгар Агро Кем»,
- ТОО «Элит-Зерно».
