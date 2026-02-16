План работ Костанайской Горэлектросети с 16 по 20 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе компания запланировала работы в двенадцати районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-Астыкжан (работы на ТП)

16 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00

Магазин «Астыкжан» по пр. Абая, 1.

ТП-611 (работы на ТП)

16 февраля 2026 года с 10:00 до 13:00

ИП Карабаева – минимаркет,

ТОО «Мырза-Хан» по ул. Баймагамбетова, 3/2,

ИП Исмагулов, СТО.

Спальный сектор:

ул. Баймагамбетова, 3 д,3 б,3/5,

ул. Садовая, 75/9, 75/10.

ТП-253 (работы на ВЛ)

16 и 17 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Детский сад «Мирель» по ул. Центральная, 22 а,

кафе по ул. Зеленая, 7.

Частный сектор:

ул. Центральная, 4-22, 22 а, 5/1, 7/1, 7/2, 8/1, 9/1, 9/2, 9а,

ул. Зеленая, 1-7,

ул. Садовая, 1/1, 3/1, 19/7, 75/5, 75/7,

ул. Челябинская, 5, 21/1, 21/3,

ул. Баумана, 21/6.

ТП-9 (работы на ТП)

17 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

ТОО «Шуак-2010»,

ТОО «Сервис КСТ»,

ИП Хамзина,

ИП Деркач,

ИП Цветинский,

ИП Муздубаева,

магазин «Мечта»,

«Родос».

Спальный сектор:

ул. Уральская, 23.

ул. Дорожников (промзона) (работы на ВЛ)

17 февраля 2026 года с 10:00 до 16:00

АвтоЦон,

ИП Коянбаева,

ИП Федоров,

ИП Жалкенов,

ТОО «Гелиос»,

ТОО «Мир пласт»,

ТОО «Металл-Инвест Атырау»,

ТОО «Костанайшингторг»,

ТОО «Люкс-2016»,

ТОО «Фабий»,

ТОО «Партнер»,

ИП Брунер,

ТОО «Декор-трейд»,

ИП Игликов,

ИП Парутин,

ИП Божко,

ТОО «+АВД»,

ИП Исенбаев,

ИП Аветисян,

ТОО «Сапа +»,

ИП Байзаков.

ТП-19 (работы на ТП)

17 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

ИП Гиязов,

магазин «Анара»,

«Весна».

Спальный сектор:

ул. Дощанова 145-149, 145 а, 145 б, 145/6, 145/7, 186.

ТП-91 (работы на ТП)

18 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Клиника «Коктем»,

детский сад по ул. Летунова, 77,

ресторан «Тумар»,

ТРК «Алау»,

ТД «Президент»,

ТД «Абди»,

ИП Зорин,

магазины «Консул»,

«Комильфо»,

спортзал «Рекорд».

Спальный сектор:

пр. Аль-Фараби, 91,

ул. Чехова, 125,

ул. Шаяхметова, 88,

пр. Тауельсиздик, 115,135,135/1.

ТП-572 (работы на ВЛ)

18 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Магазин «Бек»,

детская студия «Вундеркинд».

Частный сектор:

ул. 5 Декабря, 1-65,

ул. Алтынсарина, 13-93, 59/1-59/14,

ул. Л. Беды, 25-57,

ул. Кооперативная, 44-59,

ул. Фролова, 74-102,

ул. Островского, 16-26,

ул. Наримановская, 59-90.

Светофор:

ул. Алтынсарина – пр. Абая,

Пр. Абая – ул. Л.Беды.

ТП-107 (работы на ТП)

19 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

ТОО «Маренго»,

ИП Баязитова,

ИП Утятникова,

ТОО «Милхленд»,

магазин «Кораблик»,

«Асель».

Частный сектор:

ул. Бородина 184-196, 184 а, 186 а.

Спальный сектор:

ул. Шаяхметова 165, 167, 169, 171.

Светофор:

ул. Бородина – ул. Шипина.

РП-10 № 1 (промзона, ул. Ш.Жанибек батыра) (работы на ВЛ)

19 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

ТОО «Нурай Строй»,

ТОО «Карьер- комплект»,

ТОО «Дельта С»,

ТОО «Евразия групп Казахстан»,

ИП Балабекова,

ТОО «Агро-лига»,

ТОО «Технополис»,

ТОО «Полистерол»,

ИП Буколов,

сервис-центр «Ростсельмаш»,

магазин «Салем»,

РКБ «Альянс-групп»,

ТОО «Бест» - склады,

ИП Искаков,

ИП Комета,

ТОО «Экоэкспертсервис».

Светофор:

ул. Ш. Жанибек батыра – Аэропорт - в сторону новой дороги .

ТП-111 (работы на ВЛ)

19 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. С. Нурмухамбетова, 101-119, 105/1-105/7, 107/5-107/12,

пр. Н. Назарбаева, 161-185,

ул. Майлина, 56-76.

ТП-Кирзавод № 2 (ул. Узкоколейная, промзона) (работы на ВЛ)

20 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00