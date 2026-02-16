Новости

Больше десятка районов Костаная временно останутся без электроэнергии на этой неделе

16 февраля 2026, 10:18 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 16 по 20 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе компания запланировала работы в двенадцати районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-Астыкжан (работы на ТП)

16 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00

  • Магазин «Астыкжан» по пр. Абая, 1.

ТП-611 (работы на ТП)

16 февраля 2026 года с 10:00 до 13:00

  • ИП Карабаева – минимаркет, 
  • ТОО «Мырза-Хан» по ул. Баймагамбетова, 3/2, 
  • ИП Исмагулов, СТО.

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова, 3 д,3 б,3/5, 
  • ул. Садовая, 75/9, 75/10.

ТП-253 (работы на ВЛ)

16 и 17 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Детский сад «Мирель» по ул. Центральная, 22 а, 
  • кафе по ул. Зеленая, 7.

Частный сектор:

  • ул. Центральная, 4-22, 22 а, 5/1, 7/1, 7/2, 8/1, 9/1, 9/2, 9а, 
  • ул. Зеленая, 1-7, 
  • ул. Садовая, 1/1, 3/1, 19/7, 75/5, 75/7, 
  • ул. Челябинская, 5, 21/1, 21/3, 
  • ул. Баумана, 21/6.

ТП-9 (работы на ТП)

17 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Шуак-2010», 
  • ТОО «Сервис КСТ», 
  • ИП Хамзина, 
  • ИП Деркач, 
  • ИП Цветинский, 
  • ИП Муздубаева, 
  • магазин «Мечта», 
  • «Родос».

Спальный сектор:

  • ул. Уральская, 23.

ул. Дорожников (промзона) (работы на ВЛ)

17 февраля 2026 года с 10:00 до 16:00

  • АвтоЦон,
  • ИП Коянбаева, 
  • ИП Федоров, 
  • ИП Жалкенов, 
  • ТОО «Гелиос», 
  • ТОО «Мир пласт», 
  • ТОО «Металл-Инвест Атырау», 
  • ТОО «Костанайшингторг», 
  • ТОО «Люкс-2016», 
  • ТОО «Фабий», 
  • ТОО «Партнер», 
  • ИП Брунер, 
  • ТОО «Декор-трейд», 
  • ИП Игликов, 
  • ИП Парутин, 
  • ИП Божко, 
  • ТОО «+АВД», 
  • ИП Исенбаев, 
  • ИП Аветисян, 
  • ТОО «Сапа +», 
  • ИП Байзаков. 

ТП-19 (работы на ТП)

17 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ИП Гиязов, 
  • магазин «Анара», 
  • «Весна».

Спальный сектор:

  • ул. Дощанова 145-149, 145 а, 145 б, 145/6, 145/7, 186.

ТП-91 (работы на ТП)

18 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Клиника «Коктем», 
  • детский сад по ул. Летунова, 77, 
  • ресторан «Тумар», 
  • ТРК «Алау», 
  • ТД «Президент», 
  • ТД «Абди», 
  • ИП Зорин, 
  • магазины «Консул», 
  • «Комильфо», 
  • спортзал «Рекорд».

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби, 91, 
  • ул. Чехова, 125, 
  • ул. Шаяхметова, 88, 
  • пр. Тауельсиздик, 115,135,135/1.

ТП-572 (работы на ВЛ)

18 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Магазин «Бек», 
  • детская студия «Вундеркинд».

Частный сектор:

  • ул. 5 Декабря, 1-65, 
  • ул. Алтынсарина, 13-93, 59/1-59/14, 
  • ул. Л. Беды, 25-57, 
  • ул. Кооперативная, 44-59, 
  • ул. Фролова, 74-102, 
  • ул. Островского, 16-26, 
  • ул. Наримановская, 59-90.

Светофор:

  • ул. Алтынсарина – пр. Абая,
  • Пр. Абая – ул. Л.Беды.

ТП-107 (работы на ТП)

19 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Маренго», 
  • ИП Баязитова, 
  • ИП Утятникова, 
  • ТОО «Милхленд», 
  • магазин «Кораблик», 
  • «Асель».

Частный сектор:

  • ул. Бородина 184-196, 184 а, 186 а.

Спальный сектор:

  • ул. Шаяхметова 165, 167, 169, 171.

Светофор: 

  • ул. Бородина – ул. Шипина.

РП-10 № 1 (промзона, ул. Ш.Жанибек батыра) (работы на ВЛ)

19 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Нурай Строй», 
  • ТОО «Карьер- комплект», 
  • ТОО «Дельта С», 
  • ТОО «Евразия групп Казахстан», 
  • ИП Балабекова, 
  • ТОО «Агро-лига», 
  • ТОО «Технополис», 
  • ТОО «Полистерол», 
  • ИП Буколов,
  • сервис-центр «Ростсельмаш», 
  • магазин «Салем», 
  • РКБ «Альянс-групп», 
  • ТОО «Бест» - склады, 
  • ИП Искаков, 
  • ИП Комета, 
  • ТОО «Экоэкспертсервис».

Светофор:

  • ул. Ш. Жанибек батыра – Аэропорт - в сторону новой дороги .

ТП-111 (работы на ВЛ)

19 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. С. Нурмухамбетова, 101-119, 105/1-105/7, 107/5-107/12, 
  • пр. Н. Назарбаева, 161-185, 
  • ул. Майлина, 56-76.

ТП-Кирзавод № 2 (ул. Узкоколейная, промзона) (работы на ВЛ)

20 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Шаруа», 
  • дачи «Садовод-Строитель», 
  • ТОО «Полгар Агро Кем», 
  • ТОО «Элит-Зерно».