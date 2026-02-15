Очень быстро, предельно легко, всегда удачно получается. И что я особенно ценю - множество вариантов начинки можно сделать и в результате получить большое разнообразие вкусов. В основе - лаваш, любимая многими палочка-выручалочка.

Такой ленивый пирог хорош и себя порадовать, и друга угостить

Для «гармошки» лучше использовать прямоугольный. Соответственно, и форму такую же. Это просто удобнее. Но с круглым тоже вполне можно совладать.

Прежде чем начать его формировать, надо все подготовить для начинки. Наш Ночной Дозор, например, на днях пек такой пирог с колбасой, тертым сыром моцарелла и заливкой из сливок и яиц. Кстати, форма у него круглая.

Колбасу нарезал ломтиками. Яйцо взбил со сливками, моцареллу натер. Сыра не жалеть, написал Дозор.

Лист лаваша сложить гармошкой, высота - сантиметров 5-6. Класть в форму сколько поместится. Очень плотно не надо набивать, потому что в вертикальные слои сложенного лаваша надо еще вложить то, что вы заготовили для начинки. Сверху залить смесью из молочных продуктов, сыра и яиц. Запекать минут 20 при температуре 180-200 градусов.

Получается что-то вроде слоеного пирога.

Я такой пекла, используя для начинки остатки жареных грибов, немного цветной капусты и пару кусочков копченой ветчины. Капусту предварительно обдала крутым кипятком и порезала на небольшие кусочки. Заливку делала из кефира с ложкой творожного сыра и яйцом, а сыр гауда посыпала сверху.

А вот вариант, который мне понравился больше всего: в слои положила тонкие ломтики помидоров, колбасы пепперони, половинки оливок (щедро), соломку из сладкого перца. Заливка была из кефира с творогом и яйцом, в нее добавила сухой базилик. Тертой моцареллой посыпала через 10 минут выпечки.

Каждый может сочинить свой пирог. Пропорции продуктов в начинке - на вкус повара. Что касается заливки, то молочку можно использовать разную. Принципиально только, чтобы масса лилась - заливка же, очень густая с трудом проникает в слои лаваша. Ну и яйцо в заливке для того, чтобы пирог хорошо «схватился», в омлет его превращать не стоит. Обычный расчет: на 150 г молочных продуктов - 1 яйцо.

Фото Ночного Дозора