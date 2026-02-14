15 февраля в Казахстане стартует прием заявлений на мартовское ЕНТ, которое продлится до 25 февраля, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования.

Фото Gov.kz

«15 февраля стартует прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ, которое продлится до 25 февраля. Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет с 1 марта по 6 апреля», - говорится в сообщении в субботу.

Участниками мартовского ЕНТ могут стать условно зачисленные на платное очное обучение студенты, выпускники прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности без гражданства РК, граждане Казахстана, получившие образование за рубежом, а также учащиеся выпускных классов, желающие поступить в вуз на платной основе.

При подаче заявки абитуриенты самостоятельно определяют место, дату и время тестирования.