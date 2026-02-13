Это подтвердили в КНБ, передает Kazinform. Сообщается, что в отношении Мусагазиной проводится досудебное расследование.

Также в судебном кабинете появилась информация о поступлении дела в Костанайский следственный суд.

Напомним, 12 февраля на страничке Правозащитного центра Костанайской области сообщили, что КНБ возбудило уголовное дело в части необоснованного приобретения виброакустических аппаратов на сумму около миллиарда тенге.

Ранее по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в сфере закупки медицинского оборудования был задержан руководителя управления здравоохранения Данияр Джандаев и ряд его подчиненных. Руководитель Правозащитного центра Николай Гиньятов неоднократно подчеркивал, что такие коррупционные схемы могли существовать только при отсутствии должного контроля со стороны Гульбарам Мусагазиной. За это замакима подала иск о клевете и по решению суда Гиньятова признали виновным и оштрафовали.