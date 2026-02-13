В этих записях подсудимый Максим НЕЧАЕВ просил Светлану встречаться с новым мужчиной днем, потому что их ночные свидания «угнетают» его и «нарушают режим».

Напомним, Нечаева обвиняют в том, что 29 сентября в с. Аманкарагай Аулиекольского района он зарезал жену Светлану и 16-летнего сына Даниила. Согласно показаниям друзей Нечаева, накануне убийства Максим и Светлана готовились развестись, поскольку супруга встретила другого мужчину.





12 февраля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области изучили записи телефонных разговоров подсудимого с потерпевшей.

Нечаев ходатайствовал об изучении мобильного телефона Светланы:

- Там могут быть такие сведения, кое-что мог он так сказать... Она за 30 лет одни человеком была. По знакомству с ним она резко поменялась. Он ее как-то перепрограммировал. Возможно, на телефоне есть переписки или еще что-то, где он ее, может, настраивал, подталкивал. И поэтому, может быть, и сыном отношения ухудшились.

- На что подталкивал? - резонно спросила судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА.

Нечаев внятного ответа не дал. Как «перепрограммирование» Светланы ее новым мужчиной может доказать невиновность Максима, неясно. Намек же на сына в конце может быть продолжением линии защиты, которую избрал Нечаев на своем допросе - тогда он утверждал, что зашел в спальню жены после того, как срезал кабачок с огорода, и хотел обрадовать Светлану овощем, а Даниил, увидев в руке отца нож, набросился на него. Последний якобы не успел ничего понять.

- Я даже ничего не успел ответить, потому что он с одной стороны на меня, а она уже соскочила и кинула что-то в меня, - говорил ранее в суде Нечаев. - Сын ударил меня рукой в ногу. Я нанес 2 удара ножом в область торса сыну.

Судья 12 февраля удовлетворила ходатайство Нечаева, но телефон Светланы исследовать не удалось - он поврежден и лежит в зале суда уже второе заседание. Согласно материалам дела, именно этот телефон Светлана кинула в Нечаева в эпизоде, описанном выше.





Судья включила записи звонков на телефоне подсудимого. Ранее он пояснял, что купил этот кнопочный Nokia из-за его функции записывания телефонных разговоров и подозрений в том, что супруга со своей стороны будет записывать его.



На аудиозаписи Светлана в том числе заявила в разговоре с Нечаевым о том, что тот бил ее и их сына. На что Максим ответил:



- Это было всего 3 раза!



Кроме того, Нечаев просил Светлану встречаться с новым мужчиной днем, потому что их ночные свидания «угнетают» его и «нарушают режим»:

- Давай сделаем так, чисто по-человечески. Вы встречаетесь скрытно - а я до этого не знал, что вы встречались, вы уже встречались скрытно - так же и продолжайте скрытно встречаться. Но только не каждый день, а вот выбрала время где-то там на обеде, раз - пересеклися, там пообщались, на этом разбежались. Но только не в ночное время, чтобы мою нервную систему не трогать и чтобы вот такого раздора не было в семье. Потому что мне это неприятно как-то, я еще муж твой. Какому мужику это понравится? По ночам эти ночные движухи... Потом уже навстречаетесь, наверстаете это упущенное время, у вас еще все впереди!

В начале прослушивания записей судья пару раз спрашивала подсудимого, настаивает ли он на полном изучении этих материалов - от и до. Видимо, не все содержимое относится непосредственно к вопросу виновности или невиновности Нечаева в убийстве, либо, как в случае с разговорами супругов о разводе, уже было изучено ранее. Максим настоял на полном изучении. Однако спустя полчаса не мог слушать записи и просил их выключить. Судья пояснила, что во избежание нарушения прав подсудимого на защиту исполнит его первоначальную волю. Так участники прослушали все 50 минут разговоров Нечаева с потерпевшей.

На следующее заседание назначены прения сторон.

Фото автора