На вопрос судьи, считает ли он семью полноценной, если в ней нет взаимопонимания, Максим НЕЧАЕВ сказал, что все равно оставался в браке, чтобы над его детьми не издевались в школе по поводу развода их родителей.

Фото из архива «НГ»

Напомним, Нечаева обвиняют в том, что 29 сентября в с. Аманкарагай Аулиекольского района он зарезал жену Светлану и 16-летнего сына Даниила. Согласно показаниям свидетелей, друзей Нечаева, накануне убийства Максим и Светлана готовились развестись, поскольку супруга встретила другого мужчину.

28 января в специализированном межрайонном суде продолжили рассматривать дело.

- Почему вы раньше не расторгли свой брак,если вам было так плохо жить со своей женой? - спросила судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА.

- Ради детей, - ответил подсудимый.

- Дети чтобы видели, как вы между собой вообще не живете?

- Чтобы была полноценная семья.

- Когда между взрослыми людьми нет взаимопонимания. Вы считаете, что это нормальная, полноценная семья?

- Сейчас же знаете какое поколение. Если в школе узнают, начинается гнобление.

Судебный психиатр в институте судебных экспертиз по Костанайской области Нэлля БИБАКОВА пояснила, что действия Нечаева были целенаправлены, он отдавал отчет своим действиям и осознавал их общественную опасность, каким-либо психическим заболеванием не страдает.

Психиатр изучала материалы дела, беседовала с Нечаевым до начала судебного разбирательства и охарактеризовала ответы подсудимого следующим образом:

- Полная ориентировка, доступность к продуктивному контакту, целенаправленные ответы на все поставленные вопросы. При этом ответы носили достаточно обстоятельный характер. Отмечался только ситуационно обусловленный фон настроения сниженный, и при упоминании случившегося на глазах появлялись слезы. Процессы памяти, интеллекта, мышления были сохранены. Единственное - отмечалась жалоба на нарушение сна, и при этом говорил, что когда спит, снятся кошмарные сновидения, когда погибшие приходят к нему. При этом целенаправленно поинтересовался, к кому может обратиться за медицинской помощью. В момент происшествия осознавал общественную опасность своих действий.

- Я даже не осознавал этого, - отреагировал Нечаев.

- Он продолжал функционировать в обществе, - закончила Бибакова. - Он жил, на работу ходил, при этом занимался огородом даже накануне случившегося. Это свидетельствует о том , что он находился в нормальном эмоциональном состоянии.

- Просто я со временем научился держаться, - сказал подсудимый. - Просто жизнь меня заставила многим вещам обучаться заново. Сводные брат и сестра постоянно говорили: «В семье не без урода», «Дебил», потому что они знали об этом состоянии. Я научился многим вещам. Где-то что-то скрыть, заново жить, таить.

- Приспособление человека к жизненным трудностям может свидетельствовать о его психическом нездоровом состоянии? - спросила судья у эксперта.

- Нет, - ответила психиатр . - Наоборот, это говорит о его адаптационной способности, у него в жизни были хорошие приспособленческие реакции. Здоров человек.

Эксперт ответила подсудимому на его реплики:

- Вы очень активно защищаете себя. Это говорит о том, что человек полностью осознал все, что случилось, и теперь у него идут активные самозащитные реакции. Ему хочется найти в какой-то степени каплю оправдания. Жена первый раз изменила - вы ее простили. Это говорит о вашей терпимости, о том, что вы прощаете такие вещи. То есть вы нормальный, адекватный, психически здоровый человек.

2 февраля суд планирует изучить вещественные доказательства по делу.