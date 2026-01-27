После длительных судебных разбирательств в Костанае расторгли договоры с алматинским ТОО «Теплоэнергострой» по пяти объектам благоустройства к пятнадцати 4-этажным жилым домам в микрорайоне Береке. Работы завершило АО «Рудныйсоколовстрой».

Об этом 26 января на аппаратном совещании сообщил руководитель отдела строительства Арсаин БАЙДАУЛЕТОВ.

МЖД в мкрн Кунай/Фото из архива "НГ"



- Также расторгнут договор по жилому дому № 123 в этом микрорайоне с ТОО «СМУ-АСТАНА LTD», новым подрядчиком определено тоже АО «Рудныйсоколовстрой». Ввод дома запланирован на октябрь этого года, - отметил Байдаулетов. - В связи с ненадлежащим исполнением обязательств в конце 2024 года были расторгнуты договоры с ТОО «Риголит» (Алматы) по 10 многоквартирным домам в мкрн Кунай. В 2025 году по большинству объектов подрядчиками стали местные строительные организации: АО «Рудныйсоколовстрой», ТОО «Статус Трейд», ТОО «ЭКСПО-Транс». Единственным неместным поставщиком определено ТОО «СК «7 Строй» (Алматы), договор по которому из-за отставания от графика производства работ расторгнут в декабре 2025 года.

Арсаин Байдаулетов

В прошлом году по итогам претензионно-исковой работы в госбюджет взыскали 926,1 млн тенге, в том числе:

777,1 млн тенге - неотработанные авансы;

149 млн тенге - штрафные санкции.

- В Кунае была проблема с 2022 года - там было строилось больше 20 домов с нарушением сроков., - прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Сейчас все вопросы мы там решили, но для этого потребовалось почти 4 года. Цена за строительство там была неадекватная, были корректировки. Мы расторгали договоры, судились с иногородними застройщиками. За 2 года, например, расторгли договоры с 12 компаниями и все - неместные. Это строительные компании, которые занимались благоустройством и подведением инженерных коммуникаций. Из-за них были долгострои, долгое подведение инфраструктуры и так далее. Потом мы обратились к местным строителям, и сейчас на 90% почти все наши. И эффект сразу налицо. Сейчас все коммуникации к домам подведены. По благоустройству у нас тоже сильные компании. Теперь нормальная, плановая работа у нас будет.

В 2026 году акимат планирует завершение строительства МЖД в микрорайонах Береке и Кунай, а также построить пожарное депо на два выезда в мкрн Кунай, зал единоборств на пересечении улиц Каирбекова и Текстильщиков, футбольного поле и стадиона в Притобольском парке. 16 января бюджетные заявки по этим объектам направили в областное управление строительства.

- Вопрос о строительстве пождепо стоит давно. Все будет зависеть от областного финансирования. Но необходимость есть - каждый день мы видим, что у нас пожар в последнее время. Службу нужно усиливать, - подытожил аким Костаная. - То же самое с подстанциями скорой помощи - они должны быть в 15-минутном интервале. Город развивается, и безопасность должна быть прежде всего.

Подстанции скорой помощи нужны в северо-западной части Костаная и в микрорайоне Кунай. Этот вопрос в компетенции управления здравоохранения. Но Жундабаев выразил готовность помочь с его решением.

Фото автора