Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов вновь подтвердил высокий уровень мастерства на международной арене. На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Турции спортсмен завоевал серебряную медаль, повторив свой прошлогодний успех и укрепив позиции Казахстана среди сильнейших гимнастических школ мира, передает inbusiness.kz со ссылкой на комитет по делам спорта и физической культуры министерства туризма и спорта РК.

"Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов завоевал серебряную медаль на третьем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Анталье (Турция). В финале упражнений на коне наш спортсмен набрал 13.733 балла и стал серебряным призером соревнований", - сообщили в комитете по делам спорта и физической культуры.

Победителем в этой дисциплине стал представитель Ирландии, олимпийский чемпион Парижа Рис Маккленаган. Его результат составил 13.900 балла.

Третье место занял еще один представитель Ирландии — Джеймс Хики, который набрал 13.566 балла.

Таким образом, призовые места в финале упражнений на коне распределились следующим образом:

Рис Маккленаган (Ирландия, олимпийский чемпион Парижа) — 13.900;

Зейнолла Идрисов — 13.733;

Джеймс Хики (Ирландия) — 13.566.

"Отметим, что для Зейноллы Идрисова этот результат стал повторением прошлогоднего успеха. В 2025 году на этапе Кубка мира в Анталье казахстанский гимнаст также занял второе место", уточнили в ведомстве.

Кроме того, спортсмен демонстрирует стабильные результаты на международных турнирах. В начале марта казахстанец также вошел в число призеров на этапе Кубка мира, который проходил в Баку.