Глава правительства России посетит Казахстан с рабочим визитом
25 марта 2026, 12:21 | Государство
Во время российско-казахстанских правительственных переговоров особое внимание уделят дальнейшему развитию совместных проектов в различных отраслях, передает Informburo.kz.
Фото Wikipedia.org
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит с рабочим визитом Казахстан 25-27 марта, сообщает правительство РФ.
"Во время российско-казахстанских правительственных переговоров в Астане особое внимание уделят дальнейшему развитию совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре и других областях", – говорится в сообщении.
Михаил Мишустин также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета 26-27 марта в Шымкенте. Он также выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan-2026 в Шымкенте.
