С середины марта в течение десяти дней костанайский «Тобол» провел оставшиеся три гостевых противостояния заключительного четвертого круга первого этапа XXXIV чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

БК «Астана» - БК «Тобол». С мячом Дарим Султанов / Фото nbf.kz

В столице республики его соперником стала «Астана», одержавшая победы над «Тоболом» во всех предыдущих шести матчах - 88:56 и 103:54 в Костанае, 85:64 и 108:67 в Астане и 119:64 и 88:73 снова в Костанае.

Начало четвертого противостояния с лидером чемпионата, прошедшего на паркете спорткомплекса «Академия Астана», получилось очень упорным. За две с половиной минуты до окончания первой четверти счет был равным - 17:17. Но концовку лучше провели хозяева, начавшие второй игровой отрезок в роли лидера с преимуществом в пять очков - 27:22. Но им пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить свое преимущество, так как уже через четыре минуты вышли вперед. Костанайские баскетболисты были впереди и за четыре секунды до большого перерыва, но точный трехочковый бросок хозяев сделал их лидерами по итогам первой половины встречи - 46:45.

Еще два очка хозяева добавили к своему преимуществу в третьей четверти - 67:64. И лишь в заключительной десятиминутке игра «Астаны» стала похожа на игру лидера, что в итоге принесло ей победу - 88:73 (27:22, 19:23, 21:19, 21:9).

Лучшим игроком в этом матче в составе «Тобола» стал Антон Быков, на счету которого 30 набранных очков, а вместе с 11-ю подборами - и очередной дабл-дабл. Павел Ильин набрал 16 очков, Рустам Валиев - 12, Дарим Султанов и Михаил Сыч - по 5, Адильбек Битенов - 3 и Тимур Валиев - 2.

Практически весь заключительный матч регулярного чемпионата между этими командами прошел уже под диктовку хозяев. Гостям удалось продержаться в роли лидера первые семь минут встречи, но к концу четверти «Астана» вышла вперед - 23:21. Чуть ли не двойного преимущества добились хозяева к большому перерыву - 49:26. А перед заключительным игровым отрезком оно перевалило за 40 очков - 76:35, увеличившись еще на 12 очков к финальному свистку - 101:48 (23:21, 26:5, 27:9, 25:13).

Вновь лучшим игроком матча у костанайского клуба был признан Антон Быков, ставший и самым результативным - 16 очков, и записавший на свой счет дабл-дабл с 11 подборами. У Павла Ильина 11 набранных очков, у Дарима Султанова - 7, у Адиля Султанова и Михаила Сыча - по 4, у Ильи Сотникова и Адильбека Битенова - по 3.

Следующим соперником «Тобола» стал «Каспий», матчи с которым прошли в Актау в спортивном комплексе «Халык Арена».

БК «Каспий» - БК «Тобол». По кольцу соперника бросает Адильбек Битенов / Фото nbf.kz

У актаусцев костанайскому клубу удалось выиграть в гостях 81:75, уступив при этом во втором поединке 62:105. А в домашних встречах костанайцы уступили - 61:84, 74:104, 74:83 и 66:91.

Четвертую очную двухматчевую серию «Каспий» начал очень уверенно, добившись в первой четверти стартового поединка более чем двойного преимущества - 37:14 - и продолжив играть в том же темпе и во втором игровом отрезке - 68:29. После перерыва костанайским баскетболистам удалось наладить свою игру и сыграть на равных в оставшихся двух четвертях - 37:37. Но окончательный счет был явно не в пользу нашего клуба - 105:66 (37:14, 31:15, 15:18, 22:19).

Лучшим игроком в составе «Тобола» стал Адильбек Битенов, набравший, как и Адиль Султанов, 15 очков. У Антона Быкова очередной дабл-дабл - 10 очков и 12 подборов. По 8 очков набрали Павел Ильин и Михаил Сыч. У Рустама Валиева - 4 очка, и по 3 очка на счету Ильи Сотникова и Тимура Валиева.

Повторную встречу «Тобол» начал уверенней, оставив хозяев в роли догоняющих после первой четверти - 20:29. Однако к большому перерыву «Каспий» успел сделать хороший задел - 57:45, а в третьей четверти укрепил преимущество - 83:58. Концовка матча осталась за «Тоболом», что не повлияло на окончательный счет - 99:75 (20:29, 37:16, 26:13, 16:17).

Павел Ильин был признан в этой игре лучшим в костанайском клубе, набрав 30 очков и записав на свой счет дабл-дабл, совершив еще и 12 подборов. Не ушел с паркета без дабл-дабла и Антон Быков - 15 очков и 15 подборов. Михаил Сыч набрал 16 очков, Рустам Валиев - 5 и по 3 очка у Адиля Султанова, Адильбека Битенова и Тимура Валиева.

БК «Барсы Атырау» - БК «Тобол». Под кольцо прорывается Рустам Валиев / Фото nbf.kz

Заключительные матчи регулярного чемпионата «Тобол» провел в Атырау, где встречался с «Барсами Атырау». Костанайцы уступили атыраусцам в первом круге дома - 60:87 и 56:86, во втором круге хозяева также были сильнее на своей площадке - 94:72 и 90:72, а в третьем круге «Тоболу» удалось победить в первом матче - 92:85, уступив во втором - 76:106.

В первом матче четвертого круга команды поочередно выигрывали четверти. Но если преимущество «Тобола» в обоих случаях составляло по два очка, то «Барсы Атырау» добивались большей разницы и победили со счетом 97:82 (22:24, 26:18, 18:20, 31:20).

Набрав 33 очка и совершив 19 подборов лучшим в матче в составе «Тобола» с очередным дабл-даблом стал Антон Быков. Результативными действиями также отметились Адильбек Битенов, набравший 17 очков, Павел Ильин - 14, Рустам Валиев - 8, Дарим Султанов - 4, Адиль Султанов и Михаил Сыч - по 3.

И завершилось противостояние «Тобола» с «Барсами Атырау» в рамках регулярного чемпионата победой атырауского клуба, не уступившего в этот раз ни в одной четверти - 106:66 (30:13, 26:18, 32:18, 18:17).

Лучшим у гостей вновь был признан Антон Быков, набравший 10 очков, а самым результативным в команде стал Адиль Султанов - 19 очков. На счету Павла Ильина - 12 очков, Дарима Султанова и Тимура Валиева - по 6, Адильбека Битенова - 5, Михаила Сыча - 4, Ильи Сотникова и Рустама Валиева - по 2.

Таким образом «Тобол» завершил свои выступления в XXXIV чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги. По итогам первого этапа костанайский клуб занял пятое место, набрав в 32-х матчах регулярного чемпионата 35 очков (3 победы и 29 поражений), что не позволило ему выступить на этапе плей-офф, в котором примут участие клубы «Астана», «Каспий», «Алматинский Легион» и «Барсы Атырау».